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中職／恰恰引退首度告白　最後打席沒打好

▲中職傳奇球星「恰恰」彭政閔成為CITIZEN的2022男錶代言人(圖/記者 簡名杉 攝)
▲中職傳奇球星「恰恰」彭政閔成為CITIZEN的2022男錶代言人(圖/記者 簡名杉 攝)

記者吳政紘/綜合報導

2022-07-04 11:30:04

今日(7/4)CITIZEN釋出由中職先生彭政閔出任年度男錶代言人的TVC花絮片段，在拍攝過程中，劇組特別詢問了彭政閔對哪一場比賽印象最深刻，沒想到彭政閔想都不想立刻回應，表示引退賽的最後一個打席讓他掛念最久，「我知道那是我最後一次在職業場上打擊，那個打席沒有擊出安打，沒能在最後一刻把最好的自己展現給球迷，讓我印象很深刻。」

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　　身為中職史上唯一一位達成兩千安、百轟及兩百盜紀錄的明星球員，彭政閔表示，職棒生涯中一定會有遺憾，想重來的比賽很多，但這也是進步的來源，在這樣的情境中，自己領悟到許多，最重要的是如何在面對遺憾時，改變自己的態度和想法，堅持不斷前進的精神。
 

以「出社會第三年」自稱現況 一句「無止境」連喊11次 彭政閔敬業精神十足

　　此次擔任CITIZEN代言人，也是彭政閔首次挑戰綠幕拍攝，在卸下選手身分後，彭政閔就不斷挑戰自我，不僅擔任副領隊、主管等球團職位，也以個人名義創立台灣火星人運動發展協會協助基層棒球發展，如今又跨界出任CITIZEN年度男錶代言人，斜槓職涯展現精彩退役生活。

　　打了棒球32年，如今從球員身分退休，花絮片段中更以「出社會第三年」自稱現況。彭政閔表示，今年不只是他退役的第三年，更是他出社會的第三年，有許多事需要重新學習，要追求的目標很多，對他來說，最重要的就是秉持追求更好的精神，讓自己保持熱情，持續進步。


CITIZEN的最新TVC花絮以黑白畫面開場，接著以慢動作特寫彭政閔踏於水面上的步伐，突然間音樂加快，彭政閔也隨著強勁的節拍快步登上新巔峰，自信回頭的氣勢宛如動作片巨星。而彭政閔也展現敬業精神，在念CITIZEN 2022年年度訴求「不斷前行 無止境」時，不斷嘗試以各種語氣詮釋，搭配上堅定的表情，整部花絮影片共喊出11次「無止境」直到導演喊ＯＫ，身體力行不斷追求更好的品牌精神。

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