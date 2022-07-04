中職／恰恰引退首度告白　最後打席沒打好

今日(7/4)CITIZEN釋出由中職先生彭政閔出任年度男錶代言人的TVC花絮片段，在拍攝過程中，劇組特別詢問了彭政閔對哪一場比賽印象最深刻，沒想到彭政閔想都不想立刻回應，表示引退賽的最後一個打席讓他掛念最久，「我知道那是我最後一次在職業場上打擊，那個打席沒有擊出安打，沒能在最後一刻把最好的自己展現給球迷，讓我印象很深刻。」





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