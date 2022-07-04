公婆堅持把電鍋放鞋櫃！「暗黑理由」媳崩潰：不噁心嗎
情侶進展到婚姻關係後，結婚牽涉到兩個家庭，若雙方生活習慣和價值觀不同，都必須經過磨合這道關卡。然而，就有一名媳婦抱怨，公婆堅持把電鍋放鞋櫃上，原因曝光後，也讓她崩潰直呼「不噁心嗎？」
一名女網友日前於臉書粉專《靠北婆婆2.0》上投稿，表示婆家電鍋總是放在玄關的鞋櫃上，某次納悶詢問婆婆原因，發現真相竟是想接外面的公用電煮飯，讓她傻眼直呼「這是竊電耶！而且在鞋櫃上煮飯，不噁心嗎？」不僅如此，她某次發現老公在廚房忙進忙出，原本以為公婆終於想通了，但竟是「他們是打算拿延長線接外面的公用電進家裡用」！
原PO見狀也馬上勸阻「你們用公用電煮飯已經是不好的了，那是管委會沒發現或是不計較，你自己想，大家都付公用電的錢，如果有住戶看到你們偷用公用電煮飯，管委會可以追回之前你們偷用的電費，追回的錢，只會多，不會少」。但公婆仍然不聽勸告，依然決定繼續這樣的行為，讓她崩潰直呼「省錢沒關係，但是不能用不是自己的東西啊！」
貼文一出，也引發網友們傻眼留言，「好瞎的婆家」、「婚前一定要去對方家好好深入了解」、「人品差勁的家庭真的不能要」、「我只能說…..快逃啊」；甚至有人警告「先不管竊不竊的事情，用延長線接高耗電的電器是很危險的事情，不要這樣用」。（編輯：陳雅雲）