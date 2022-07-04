曾稱選舉不是只有雙主菜便當 柯文哲遭打臉民眾黨也有
網紅「四叉貓」劉宇爆料，身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，週末前往屏東參與民眾黨舉辦的記者會時，提供現場與會者「雙主菜便當」。而柯文哲過去曾經也以「選舉不是只有雙主菜便當」暗酸藍綠兩黨。對此柯文哲則反稱「餐廳老闆是我們的支持者，有算比較便宜」。
劉宇昨（3）日下午在臉書上PO文爆料，表示柯文哲過去曾經在臉書上暗酸兩黨「選舉只有雙主菜便當與凍蒜」，不過柯文哲去參與的民眾黨屏東記者會活動，事後也有主辦單位提供「雙主菜便當」，而提供者則是曾涉嫌賄選案遭到判刑的國民黨屏東縣前議員陳美瓊，而其兒子則是民眾黨議員參選人陳炫言。
對此柯文哲今（4）日接受訪問時表示，這次是民眾黨屏東黨部成立後第一次參與相關活動，每一次邀約都因為疫情關係而爽約，所以這次是第一次參與相關活動。「昨天是第一次主要幹部集合，還有每個參選人以及他的競選幹部，開完會都已經12點了，總是要吃飯。」柯文哲強調，餐廳老闆也是他的支持者，所以即使是雙主菜便當也有算比較便宜，「跟那個平常用遊覽車載無關的人，拿旗幟喊凍蒜不太一樣。」
現場記者也追問，過去曾稱「選舉不是只有雙主菜便當」，現在覺得說得過去的話，是不是就變成「迴力鏢」打到自己？對此柯文哲則強調，黨內還是有一定的標準，「因為民眾黨是比較窮的政黨，所以太花錢的事情還是不會做。」