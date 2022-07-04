買不到綠電？經濟部推「綠色租賃方案」　助企業獲取憑證

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經濟部表示，隨著環境保護、社會責任及公司治理（ESG）體系成為國際重點關注議題，台灣的再生能源憑證在國內外皆具備企業投入永續行動，包含能源轉型所產生的環境效益的證明，企業可透過直轉供或自發自用等方式取得綠電與憑證，做為企業在環境效益上的佐證。
標準局國家再生能源憑證中心自2017年5月發出第一張憑證以來，累計至2022年2月核發的憑證已突破百萬張，成為台灣綠能與憑證發展歷程的重要里程碑。
2020年第4季推出的「再生能源憑證單一電號多用戶交易輔導示範計畫」，讓商辦大樓中非電號持有人的承租企業得以取得綠電，目前台灣萊雅、元大銀行、元大證券等企業皆透過該示範計畫，順利完成綠電轉供。
隨著綠電交易市場發展活絡，經濟部再與國泰人壽、台北101大樓等單位共同研商，推出「綠色租賃方案」，鼓勵更多商辦大樓參與，擴大以房東為綠電採購主體，推動整棟大樓團購綠電，讓房東可彈性分配並最大化大樓內承租戶所需綠電，協助承租戶取得綠電。
首波參與綠色租賃方案的商辦大樓，包含國泰人壽持有的國泰人壽總公司大樓、國泰金融中心、國泰敦南商業大樓、國泰敦南信義大樓與新光人壽持有的新光摩天大樓等，將與發／售電業合作轉供綠電，協助承租戶取得綠電，預計最快可在第3季開始陸續轉供綠電。
經濟部說明，綠色租賃方案可協助更多商辦大樓、集合式建物或倉儲物流等多元型態的用電戶，尤其是中小企業，以更為簡便的方式取得電力及再生能源憑證，以展現企業ESG的績效，並提升企業永續評比排名。