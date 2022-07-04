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買不到綠電？經濟部推「綠色租賃方案」　助企業獲取憑證

▲經濟部標準局今（4）日公布推出「綠色租賃方案」，協助商辦大樓或同類型集合式場域的承租企業，透過轉供電力模式，取得綠電與再生能源憑證。（圖／取自Pixabay）
▲經濟部標準局今（4）日公布推出「綠色租賃方案」，協助商辦大樓或同類型集合式場域的承租企業，透過轉供電力模式，取得綠電與再生能源憑證。（圖／取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-04 12:10:13

為因應氣候變遷，2050淨零排放成為全球共同努力的目標，然而，許多企業在決心投入RE100及淨零排放之際，卻面臨買不到綠電的窘境，經濟部標準檢驗局今（4）日公布推出「綠色租賃方案」，協助商辦大樓或同類型集合式場域的承租企業，透過轉供電力模式，取得綠電與再生能源憑證。

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經濟部稍早發布推出「綠色租賃方案」的消息，此方案延續「再生能源憑證單一電號多用戶交易輔導示範計畫」精神，協助商辦大樓或同類型集合式場域的承租企業，透過轉供電力模式，取得綠電與再生能源憑證(T-REC)，以符合企業永續、RE100、CDP等國際組織或相關供應鏈等需求。

經濟部表示，隨著環境保護、社會責任及公司治理（ESG）體系成為國際重點關注議題，台灣的再生能源憑證在國內外皆具備企業投入永續行動，包含能源轉型所產生的環境效益的證明，企業可透過直轉供或自發自用等方式取得綠電與憑證，做為企業在環境效益上的佐證。

標準局國家再生能源憑證中心自2017年5月發出第一張憑證以來，累計至2022年2月核發的憑證已突破百萬張，成為台灣綠能與憑證發展歷程的重要里程碑。

2020年第4季推出的「再生能源憑證單一電號多用戶交易輔導示範計畫」，讓商辦大樓中非電號持有人的承租企業得以取得綠電，目前台灣萊雅、元大銀行、元大證券等企業皆透過該示範計畫，順利完成綠電轉供。

隨著綠電交易市場發展活絡，經濟部再與國泰人壽、台北101大樓等單位共同研商，推出「綠色租賃方案」，鼓勵更多商辦大樓參與，擴大以房東為綠電採購主體，推動整棟大樓團購綠電，讓房東可彈性分配並最大化大樓內承租戶所需綠電，協助承租戶取得綠電。

首波參與綠色租賃方案的商辦大樓，包含國泰人壽持有的國泰人壽總公司大樓、國泰金融中心、國泰敦南商業大樓、國泰敦南信義大樓與新光人壽持有的新光摩天大樓等，將與發／售電業合作轉供綠電，協助承租戶取得綠電，預計最快可在第3季開始陸續轉供綠電。

經濟部說明，綠色租賃方案可協助更多商辦大樓、集合式建物或倉儲物流等多元型態的用電戶，尤其是中小企業，以更為簡便的方式取得電力及再生能源憑證，以展現企業ESG的績效，並提升企業永續評比排名。

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