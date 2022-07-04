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特企／《楓之谷R》X《肯德基》　激推時裝誘人「楓」味！

▲KFC新品「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」美味降臨楓之谷大陸！（圖／品牌提供）
▲KFC新品「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」美味降臨楓之谷大陸！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-04 12:20:47

《楓之谷R：經典新定義》與著名速食品牌「肯德基」於7月8日正式展開聯動，KFC新品「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」美味降臨楓之谷大陸，和藹的KFC爺爺遊客形象及獨特的KFC時裝將於遊戲中登場讓玩家體驗到不一樣的誘人「楓」味。

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盛夏來臨，官方也推出了「假面者派對」等新玩法為遊戲“升溫”，可佩戴假面和其他玩家來場華麗的對決，豐厚獎勵可以盡入囊中！此外，官方還邀你一同吃堡，憑指定發票兌換超值虛寶獎勵，快享用美食帶來的快樂吧！

超強楓味　「肯德基」聯動美味登場！

▲《楓之谷R：經典新定義》攜手速食品牌「肯德基」展開全新異業聯動，於遊戲中推出多款造型。（圖／品牌提供）
▲《楓之谷R：經典新定義》攜手速食品牌「肯德基」展開全新異業聯動，於遊戲中推出多款造型。（圖／品牌提供）
《楓之谷R：經典新定義》攜手速食品牌「肯德基」展開全新異業聯動，於遊戲中推出多款造型，“楓”味美食的主題活動也同時召開，冒險家化身KFC大廚，製作更多美心食物。

官方還量身訂製KFC爺爺的遊客形象，亮相於家園系統，看看是哪位冒險家有幸得到KFC爺爺賞識，前往自己的家園小屋做客呢？

▲官方量身訂製KFC爺爺的遊客形象，亮相於家園系統。（圖／品牌提供）
▲官方量身訂製KFC爺爺的遊客形象，亮相於家園系統。（圖／品牌提供）
假面派對新玩法　一起High Fun熱情盛夏！

隨著溫度的攀升，楓之谷大陸也召開了熱鬧非凡的「假面派對」新玩法，誠邀各位冒險家們參與，讓遊戲的熱情度不斷高漲。

本玩法中，冒險家可佩戴假面獲得屬性和技能，再與其他玩家進行對決，勝利隊伍拿下分數，失敗隊伍則倒扣分數，積累一定分數可提升段位，分別贏取升段獎勵、段位獎勵和排名獎勵，當然，即使失敗也不用灰心，凡是參與對決完成任務，皆可獲得活躍獎勵。這個盛夏，讓我們一起縱情狂歡吧。

▲楓之谷大陸召開了熱鬧非凡的「假面派對」新玩法，誠邀各位冒險家們參與，讓遊戲的熱情度不斷高漲。（圖／品牌提供）
▲楓之谷大陸召開了熱鬧非凡的「假面派對」新玩法，誠邀各位冒險家們參與，讓遊戲的熱情度不斷高漲。（圖／品牌提供）
吃KFC新品濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡領超值回饋，價值五千元頭獎等你領取！

憑指定發票兌換豪華虛寶獎勵活動正在火熱進行中，作為與肯德基聯動的先行活動，掀起了一波美食「楓」暴！

詳細活動規則：

1. 活動時間：即日起至2022/7/18截止；

2. 限定範圍：除「新店安康、台大卓越、宜蘭家樂福、台北光復」無販售該品項餐點外，全台肯德基門市，或肯德基線上訂餐及肯德基PK APP訂餐皆可參與；

3. 指定商品：購買與「楓之谷R：經典新定義」合作的指定套餐，含濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡XL套餐 、濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡雙人餐 、濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡歡聚同樂餐；

4. 兌換憑證：符合資格（活動時間內，且購買指定套餐）的電子發票於兌換平台進行登錄驗證，成功驗證的1張發票限獲取1組虛寶序號（每個角色僅限兌換20次），更有機會獲得價值五千元的超強頭獎等著大家，每張發票限兌換一組虛寶序號, 數量有限, 送完為主 。

此外，7月8日起官方將開啟第二階段發票活動，為本次聯動加碼贈送限定好禮，於一、二、三等獎的原有獎勵中，額外加送一套【KFC專屬聯動時裝】。

楓之谷R邀你一起吃堡得豪禮，美食和冒險兩不誤。

更多精彩的福利活動將持續在官方粉專釋出，想要了解更多遊戲介紹與最新詳情，也可以隨時關注官方網站。

官方粉專：https://fzggt.onelink.me/w67W/8hnbd6yv
官方網站：https://fzggt.onelink.me/LLfy/esuxvi3j
Android/iOS：https://fzggt.onelink.me/ygnt/tmaeamok

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