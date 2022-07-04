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鄭家純嗆辣敢言8事蹟！控翁立友性騷擾、大方認有砲友

▲鄭家純向來敢怒敢言。（圖／鄭家純臉書）
▲鄭家純向來敢怒敢言。（圖／鄭家純臉書）

文／姊妹淘

2022-07-04 12:50:522022-07-04 12:51:17

鄭家純（雞排妹）除了有著火辣外表外，對時事也相當關心，而她說話犀利且個性直率，還封自己是「爭議學姊」，常在個人社群網站發表言論，大膽做自己。而去年於臉書控訴，在主持尾牙時遭到公司老闆和歌手翁立友性騷擾，轟動一時，也引起網友爭論。現在就一起來看看雞排妹的敢怒敢言事蹟。

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點名翁立友性騷擾

鄭家純主持尾牙遭公司老闆和同場男歌手性騷擾，憤而捐出主持費10萬元，在雞排妹貼出的主持手卡中，赫見翁立友《堅持》、《我問天》等招牌歌曲，男歌手身分呼之欲出，鄭家純去年2月2日也落淚還原性騷擾過程大方點名對方就是翁立友。而鄭家純也曾發文吐露心聲，坦言自己做了千千萬萬女性也發生過，但不敢說的事

▲雞排妹（圖左）日前現身翁立友（圖右）記者會，引發外界高度關注。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.02.05）
▲鄭家純（左圖）控訴翁立友性騷擾。（圖／記者葉政勳攝）
鬧翻醫美診所「求償150萬」

鄭家純在2020年12月時提告醫美診所元和雅侵害肖像權，求償150萬元。鄭家純8年前和醫美診所合作抽脂手術，簽約讓對方在刊物、雜誌上使用肖像，後來1年卻發現診所將她舊照做成燈箱看板，她控診所不當使用肖像在先，又帶網軍風向說鄭家純紅了就忘恩負義，鄭家純強調：「它就是違約紛爭，跟過河拆橋一點關係都沒有。」

▲雞排妹表示「我的大腿做過兩次抽脂手術，因為18歲時在元和雅做壞了，導致她要找信任的醫美做第二次補救」。（圖／翻攝鄭家純臉書）
▲鄭家純表示「我的大腿做過兩次抽脂手術，因為18歲時在元和雅做壞了，導致她要找信任的醫美做第二次補救」。（圖／鄭家純臉書）
鄭家純砸千萬曝「人類滅絕計劃」

她創立情趣用品品牌，銷售成績不俗，鄭家純的影片與發言尺度也越來越開放，最新影片還因太性感惹火被YouTube設成18禁。而她在之前還發行了產品純愛杯（飛機杯／自慰器）系列，就是要打造前所未有純愛體驗。

▲鄭家純斜槓經營情趣用品副業。（圖／鄭家純臉書）
▲鄭家純斜槓經營情趣用品副業。（圖／鄭家純臉書）
大方認有砲友

鄭家純嗆辣敢言、性觀念開放，不諱言單身的她也表示有「固定的靈慾交往對象（砲友）」，以解決彼此的生理需求。

▲鄭家純新頭貼，福利沒有少。（圖／鄭家純臉書）
▲鄭家純承認有「固定的靈慾交往對象」。（圖／鄭家純臉書）
嗆民眾黨整個黑掉？

2020總統大選、立委選舉投票結果出爐，其中台中市第3選區最終由藍營候選人楊瓊瓔以0.49%的差距小贏無黨籍的洪慈庸，這讓選前曾幫洪慈庸助選的鄭家純相當不滿，公開怒批台灣民眾黨主席柯文哲瓜分選票、幫助國民黨等言論，隨後引來不少爭議，她再度在臉書上開酸柯粉。

▲雞排妹（左圖）曾與蔡英文會面。（圖／雞排妹臉書）
▲鄭家純曾與蔡英文會面。（圖／鄭家純臉書）
開戰郭台銘！

先前鄭家純談及郭台銘要參選2020總統時認為，有些選民認為郭台銘很有錢，就會讓台灣變有錢這個論調，跟韓國瑜當市長，高雄就會變有錢一樣，但以實際付出來說，若把選舉都當成戰場，鄭家純認為，「郭台銘還輸韓國瑜一點！」

直言韓國瑜其實是「植物人」

2019年在凱道上舉行的「總統初選造勢」，韓國瑜親口允諾將會參加，但鄭家純則表示「聽到會覺得怪怪的，要選總統的不是你嗎？」且韓國瑜多次說出「一切都是被動的」，屢次表示自己都是「被動」的，讓鄭家純相當無言，更直言，「那我就大膽推測，韓國瑜其實是『植物人』！」

出道多久被罵多久！「17字箴言」做自己

每每一有鄭家純的消息，網路上皆充斥對她的批評，對於某些惡意中傷，鄭家純之前分享YouTuber RU醬的IG動態，其中一句話是她曾給對方的建言：「大家互相尊重，包含我也尊重你不尊重我。」也許就是以此心態做自己想做的事，才有今日坐擁高網路聲量的話題女王。

▲雞排妹（圖／雞排妹臉書）
▲鄭家純勇於做自己。（圖／鄭家純臉書）
原文自 《NOWnews 懶人包

原文刊登於2021年2月5日，更新於2022年7月4日。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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