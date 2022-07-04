政院：6個月至5歲幼童疫苗7月下旬開打　維持邊境管制

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指揮中心說，滿6個月至5歲幼童的疫苗，預計7月初將進口約45萬劑莫德納，預計7月下旬請地方政府衛生局推動接種作業。另也請地方政府持續針對符合接種間隔、而適逢考試而未接種第3劑者的學生，到合約醫療院所或開設接種站接種。
指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為91.33%，第2劑為84.08%，第3劑為70.34%。5至11歲兒童第1劑疫苗戶籍人口接種率為75.4%，第2劑疫苗戶籍人口接種率為19.5%。
6至11歲莫德納第1劑疫苗已接種約28.6萬人次，莫德納第2劑疫苗已接種約11.3萬人次；5至11歲輝瑞第1劑疫苗已接種約79.4萬人次，輝瑞第2劑疫苗自6月22日起逐續接種，全國已接種約16.5萬人次；12至17歲青少年第3劑施打約66.3萬人次。
75歲以上長者第1劑為80.2%，第2劑為75.6%，第3劑為64.6% ；65至74歲長者第1劑為89.7%，第2劑為86.9%，第3劑為78.4%，其中，65歲以上第3劑接種率為73.4%。
蘇貞昌說，請指揮中心持續就各廠牌幼童疫苗洽購適足的疫苗數量，並按規劃推動進行施打作業，以提升國內全年齡人口的保護力。
蘇貞昌指出，國內進入暑假期間，相關旅遊及聚會的頻率皆會增加，現行邊境管制措施應繼續維持，並請指揮中心持續觀察國內確診病例與中重症比例，並視疫情發展與國內醫療量能整備，再滾動檢討邊境管制措施。