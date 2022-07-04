熊熊打鑰匙抓偷吃「她只穿內褲」 反被男友媽教訓要認命
節目《一袋女王》日前錄影邀請温翠蘋、熊熊、徐瑋吟及林采緹，分享戀愛時太過盲目的親身故事，其中熊熊分享曾抓包一任男友的歷程，而對方媽媽竟然還刻意隱瞞，被發現後更虧熊熊應該要認命。
熊熊透露19歲那年迎來人生初戀，當時的男友大她快10歲，但是在2人交往期間，男友其實都有跟其他女生有小曖昧，有次男友跟熊熊說女生朋友喝醉，他下樓跟對方講一下話，結果等熊熊下樓時，卻看到那個女生躺在男友的懷裡，對方看到熊熊出現立刻酒醒彈開，後來男友就幫對方叫計程車後，扶著對方下樓梯，但在身後的熊熊，卻看見2人有一邊的手是十指緊扣著，等男友送對方上車，熊熊就弱弱的問為何跟對方十指緊扣，卻惹來男友一陣大怒，覺得熊熊在找碴，還氣說要去飯店住一晚，熊熊只好求男生不要生氣，趕緊男友討他歡心，讓巴鈺氣得說：「超卑微的！」。
更誇張的是，熊熊跟男友吵到要分手，收完東西就回家，隔天想起還有東西忘記拿，確認男友不在家後，用自己偷打的備份鑰匙打開房門，看到一個女生穿著男友的T恤，下半身還只穿著內褲，對方看到熊熊出現，馬上道歉說不知道兩人還沒分手，然後就趕緊收拾離開。
當晚越想越氣的熊熊，就約朋友去喝酒，喝醉的她要打電話給另一個朋友抱怨，卻誤打到男友手機，熊熊一聽到男友聲音立刻崩潰邊哭邊罵，男友趕緊問她在哪，知道地址後馬上來接熊熊回家，回到家後男友媽媽看到竟然對熊熊說：「你跟我兒子在一起就應該知道他是這樣的人，因為他爸也是這樣，要不就接受要不就離開。」熊熊看了一下男友發現自己還是很愛他，於是分手一天後立刻和好，讓現場來賓氣罵熊熊真的很沒出息。