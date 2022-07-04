林佳龍提文化政策　白晝之夜轉型光之博覽會、台北時裝周

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林佳龍表示，希望文化會議成為台北盛事，每年為台北市制定以文化為名的城市主題年辦理相關的文化活動。例如「台北文學年」、「台北音樂年」、「台北電影年」、「台北表演藝術年」、「台北美術年」等，如此文化將不間斷地循環整座城市。
林佳龍也提出「首都文化生活十字軸」，林指出，以景福門為交會點，包括轉型後的中正紀念堂、兩廳院廣場、台北賓館、外交部、國家圖書館、凱達格蘭大道的整個區域，假日可思考發展為減少車流干擾的「首都廣場」，民眾在這裡駐足、休憩，品味歷史、藝術與文化的交會。
林佳龍也說，台北市政府應主動串連「台灣博物館」、「二二八和平公園」、「國立歷史博物館」、「台灣工藝研究發展中心臺北當代工藝設計分館」、「南海學園」、「台灣文學基地（齊東詩社）」、「台北植物園」及「國家圖書館」等，發展「首都大博物館區」，打造歷史、閱讀、文創等文化走讀區。
林佳龍表示，目前「台北市立美術館」正擴建新館，未來與「花博公園」，「台北當代藝術館」及「國家攝影文化中心」甚至「寶藏巖國際藝術村」、等當代場館，可思考發展「台北近現代與當代藝術文化區」。經常辦理展覽的「華山文創園區」及「松山文創園區」也可廣義納入。
林佳龍指出，「台灣博物館鐵道部園區」、「台北工場」、「台北記憶倉庫（舊三井物產株式會社北門倉庫）」、「鐵道部部長宿舍」與周邊、「機器局第五號倉庫」與周邊、「玉泉公園」、「北門廣場」、「北門郵局」，可進一步結合台北傳統工藝、傳統藝術重鎮－萬華區、大同區（大稻埕、大龍峒）的特色，建構「大北門傳統文化與常民生活文化區」。
林佳龍指出，流行文化是年輕人生活的重要娛樂。從東區的街頭時尚開始，一路到信義區精品時尚、五分埔快時尚，可思考結合「台北流行音樂中心」、「台電電力修護處」及「瓶蓋工廠台北製造所」，發展為「流行文化生活區」。
林佳龍也說，台北市是台灣絕大多數人逐夢、造夢、敢夢的城市，除了「文化投資基金」提供「做夢基金」，從種子輪、天使輪開始投資創意生成，另應設立「創作人才基金」投資創作人，支持保護獨立創作泉源。
另外交流有文化部分，林佳龍指出，文化代工的「白晝之夜」轉型為「光之博覽會」、「台北時裝周」增加城市行銷、「台北市傳統藝術季」轉型「國際傳統藝術節」並增加國際交流、「台北藝術節」若能攜手其它城市，以亞維儂、外亞維儂形式轉型為「國際表演藝術節」等，爭取國際節慶主辦權，相關人才的養成也可從實戰活動中加入「以戰代訓」的人才培育機制。