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快訊／本土確診跌破3萬！今增23045例　死亡增69例

▲指揮中心表示，今天本土新增23045例個案，死亡新增69例。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，今天本土新增23045例個案，死亡新增69例。（圖／指揮中心提供）

編輯中心／綜合報導

2022-07-04 14:02:34

中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增23,118例COVID-19確定病例，分別為23,045例本土個案及73例境外移入；另確診個案中新增69例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之23,045例本土病例，為10,929例男性、12,087例女性、29例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,438例)、臺中市(3,217例)、高雄市(2,719例)、桃園市(2,411例)、臺北市(1,992例)、臺南市(1,842例)、彰化縣(1,336例)、屏東縣(921例)、苗栗縣(619例)、雲林縣(609例)、新竹縣(599例)、新竹市(491例)、宜蘭縣(491例)、南投縣(472例)、嘉義縣(439例)、花蓮縣(436例)、臺東縣(254例)、基隆市(246例)、嘉義市(213例)、澎湖縣(157例)、金門縣(125例)、連江縣(18例)。

指揮中心指出，今日新增69例本土病例死亡個案，為36例男性、33例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、64例具慢性病史、48例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月12日至7月1日，死亡日期介於6月23日至7月1日。

指揮中心說明，今日新增73例境外移入個案中，為42例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(3例)、越南(2例)、德國、土耳其及西班牙(各1例)移入，另65例感染國家調查中。入境日介於今年7月2日至7月3日。

指揮中心統計，截至目前國內累計13,610,737例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,713,634例排除)，其中3,893,643例確診，分別為14,995例境外移入、3,878,594例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計7,025例COVID-19死亡病例，其中7,010例本土，個案居住縣市分布為新北市1,726例、臺北市905例、臺中市656例、高雄市598例、桃園市557例、臺南市457例、彰化縣362例、屏東縣289例、雲林縣182例、南投縣179例、基隆市173例、宜蘭縣153例、苗栗縣137例、嘉義縣128例、花蓮縣114例、新竹縣111例、嘉義市109例、臺東縣89例、新竹市67例、金門縣及澎湖縣各9例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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