COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「自以為是的溫暖！」張其祿再批300億租金補貼政策

▲300億租金普補貼上路，民眾黨立委張其祿認為補貼只能治標，無法解決看不見黑數。（資料照／記者葉政勳攝 ）
▲300億租金普補貼上路，民眾黨立委張其祿認為補貼只能治標，無法解決看不見黑數。（資料照／記者葉政勳攝 ）

記者呂炯昌／台北報導

2022-07-04 14:44:452022-07-04 14:46:35

行政院核定的300億元擴大租金補貼專7月1日上路，民眾黨立委張其祿曾批評，房市出租黑市仍無解，房客恐將被房東刁難續租或被漲房價。內政部為此發布新聞稿反擊，稱這種說法也造成房東房客的關係惡化，影響人民應得的權益。對此，張其祿今（4）日反擊表示，補貼只能治標，無法解決看不見黑數，何來行政院長蘇貞昌所說，「溫暖的大事」，反而是自以為是的溫暖。

我是廣告 請繼續往下閱讀
張其祿表示，根據內政部不動產資訊平台發布2021年住宅需求動向調查，租金補貼申請者曾遇過的租屋糾紛中，以申請補貼被刁難的比率達25.8％最高，每4位租補申請者就有1位被房東刁難；「300億擴大租金補貼」7月1日開辦後，網路上也有網友直言申請不到，這與內政部表示的「過去兩年租金補貼戶數倍增」及「參與的房東對於政策的滿意度達九成五以上」明顯有落差。

張其祿質疑，「滿意度達九成五房東占全國所有房東比率是多少？」及「不參加補助之房東不參加補助原因為何？」政府應提出正確數據來說明，而非只見浮上檯面的房東及包租代管，無視檯面下更多數的不透明租屋市場現況？

張其祿反問，「300億元中央擴大租金補貼專案預算規模是否會維持？」若300億擴大補貼政策一過或後續預算規模未達，受補助租客可能面臨因補助限縮所導致的「補貼資源競奪」及「房租回漲現實」的兩難局面，高房租問題仍無法治本，而通膨及痛苦指數加劇下，弱勢租屋者的居住困境將更嚴重，政府不能視而不見。

張其祿強調，補貼一直以來只能治標，無法有效解決無房族面對過高房價，繼續買不起房之問題；此外因物價上漲，房租跟著上漲。網路已有房東透漏因為升息，透過補助期間換約加高房租，等於直接吃掉了部分補助額度，而近期國家住都中心已向台銀等八大行庫聯貸4,119億元，創下史上聯貸案金額最高紀錄，才亡羊補牢地說要加速推動社會住宅興建，顯見政府也知早該加速建社宅才是治本，盲目的補貼容易陷入寅食卯糧財政困境，「這樣何來溫暖的大事？」

張其祿指出，對內政部指「民眾黨將過去房東拒不納稅視為正常、房東禁止房客申請租金補貼視為合理」予以駁斥，民眾黨從未認為「房東拒納合理稅負」為正常，而是直接點出國內確實大量存在的「租屋黑市不透明」亂象。

張其祿表示，蔡政府上任六年以來拖延不積極處理；民眾黨過去也多次和崔媽媽基金會、巢運及OURs 都市改革組織在去年2月5日、今年3月30日曾共同召開記者會要求政府處理「租屋黑市」問題，反倒是政府無法有效處理、有魄力執行「租屋市場透明化」及「合理化稅負」及「興建社宅」，卻指責在野黨；蔡政府「房市三箭」無效跳票、社宅興建進度落後，「300億元中央擴大租金補貼」政策只是如「沒穿新衣的國王」，自以為是的溫暖，還可能造成後續財政問題及負擔。


擴大租金補貼申請首日逾15.5萬戶成案！諮詢電話被打爆

名家論壇》李兆立／300億租金補貼　就是選前大撒幣

7月新制開跑！電費調漲、租金補貼等措施　懶人包一次看

300億租金補貼7/1上路　張其祿：租屋黑市問題仍無解

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀