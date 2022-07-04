「自以為是的溫暖！」張其祿再批300億租金補貼政策

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張其祿質疑，「滿意度達九成五房東占全國所有房東比率是多少？」及「不參加補助之房東不參加補助原因為何？」政府應提出正確數據來說明，而非只見浮上檯面的房東及包租代管，無視檯面下更多數的不透明租屋市場現況？
張其祿反問，「300億元中央擴大租金補貼專案預算規模是否會維持？」若300億擴大補貼政策一過或後續預算規模未達，受補助租客可能面臨因補助限縮所導致的「補貼資源競奪」及「房租回漲現實」的兩難局面，高房租問題仍無法治本，而通膨及痛苦指數加劇下，弱勢租屋者的居住困境將更嚴重，政府不能視而不見。
張其祿強調，補貼一直以來只能治標，無法有效解決無房族面對過高房價，繼續買不起房之問題；此外因物價上漲，房租跟著上漲。網路已有房東透漏因為升息，透過補助期間換約加高房租，等於直接吃掉了部分補助額度，而近期國家住都中心已向台銀等八大行庫聯貸4,119億元，創下史上聯貸案金額最高紀錄，才亡羊補牢地說要加速推動社會住宅興建，顯見政府也知早該加速建社宅才是治本，盲目的補貼容易陷入寅食卯糧財政困境，「這樣何來溫暖的大事？」
張其祿指出，對內政部指「民眾黨將過去房東拒不納稅視為正常、房東禁止房客申請租金補貼視為合理」予以駁斥，民眾黨從未認為「房東拒納合理稅負」為正常，而是直接點出國內確實大量存在的「租屋黑市不透明」亂象。
張其祿表示，蔡政府上任六年以來拖延不積極處理；民眾黨過去也多次和崔媽媽基金會、巢運及OURs 都市改革組織在去年2月5日、今年3月30日曾共同召開記者會要求政府處理「租屋黑市」問題，反倒是政府無法有效處理、有魄力執行「租屋市場透明化」及「合理化稅負」及「興建社宅」，卻指責在野黨；蔡政府「房市三箭」無效跳票、社宅興建進度落後，「300億元中央擴大租金補貼」政策只是如「沒穿新衣的國王」，自以為是的溫暖，還可能造成後續財政問題及負擔。