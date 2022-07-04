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59.04萬劑BNT疫苗到貨！效期至12／30　供5-11歲兒童接種

▲指揮中心發言人莊人祥表示，BNT疫苗兒童劑型今日上午抵台（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥表示，BNT疫苗兒童劑型今日上午抵台（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-07-04 14:15:072022-07-04 14:25:55

中央流行疫情指揮中心今(4)日表示，今(2022)年第四批採購Pfizer-BioNTech兒童劑型疫苗59.04萬劑，於今日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供給5-11歲兒童接種基礎劑使用(包含第二劑，及尚未接種第一劑者，如確診後已間隔3個月者接種)。本批效期至今年12月30日，今年採購的兒童劑型疫苗已全數到貨，共計220.32萬劑，分別為首批5月16日77.76萬劑、第二批5月30日33.12萬劑、第三批6月20日50.4萬劑及本批59.04萬劑。

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指揮中心指出，已於今年4月28日與香港復星公司及德國BioNTech公司簽署COVID-19疫苗供應合約，並與美國Pfizer公司及德國BioNTech公司簽署兒童疫苗補充合約，預定供應220萬劑兒童劑型及180萬劑成人劑型疫苗做為基礎劑、基礎加強劑或追加劑使用，並視需求擴充400萬劑成人劑型疫苗，以因應SARS-CoV-2變異病毒株之威脅。（編輯：林莞茜）

▲59.04萬劑BNT疫苗兒童劑型今日上午抵台（圖／指揮中心）
▲59.04萬劑BNT疫苗兒童劑型今日上午抵台（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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