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邊境再攔截BA.4、BA.5！暴增112例　佔境外比例逾六成

▲指揮中心發言人醫療應變組副組長羅一鈞，今（4）日說明境外移入個案狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人醫療應變組副組長羅一鈞，今（4）日說明境外移入個案狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-07-04 14:22:162022-07-04 14:25:01

中央流行疫情指揮中心今(4)日公布新增112例邊境攔截Omicron亞型變異株BA.4及BA.5境外移入確定病例；截至目前國內累計檢出238例Omicron亞型變異株BA.4 (36例)及BA.5 (202例)境外移入確定病例。

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指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出17株Omicron BA.4及95株Omicron BA.5，個案分別為72例男性、40例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，入境日介於今(2022)年6月9日至6月26日。其中檢出Omicron BA.4個案分別自美國(8例)，新加坡(2例)，荷蘭、以色列、瑞士、西班牙、澳大利亞、法國及英國(各1例)移入；檢出Omicron BA.5個案分別自美國(30例)，法國(9例)，德國(8例)，荷蘭(7例)，英國(5例)，土耳其及阿拉伯聯合大公國(各4例)、菲律賓、新加坡及泰國(各3例)，越南、西班牙、以色列及韓國(各2例)，瑞典、奈及利亞、埃及、希臘、肯亞、沙烏地阿拉伯、葡萄牙、印度、芬蘭、馬來西亞及巴西(各1例)移入。

指揮中心說明，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4月至5月期間已於南非快速引發第五波疫情；世界衛生組織（WHO）於今年6月29日資料指出，目前全球BA.4 及BA.5變異株感染國家及病例數持續增加，其中BA.5快速增加，佔比上升至43%，且已導致部分國家住院數增加。

指揮中心進一步表示，近期BA.5變異株於法國等部分國家取代 BA.2變異株成為主流株，於歐洲德國、法國、義大利及英國等多國造成疫情快速回升現象，新加坡、日本近期疫情回溫評估與BA.5變異株傳播有關；其他鄰近國家如香港、紐西蘭、澳洲、韓國、印尼及泰國等均有社區感染病例，另中國大陸亦表示近期境外移入病例中BA.4及BA.5變異株病例增加，須密切關注對疫情影響。

指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測，並提高疫苗接種率。接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，指揮中心呼籲民眾儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。（編輯：林莞茜）

▲今（4）日暴增61例邊境攔截Omicron BA.4及BA.5境外移入病例。（圖／指揮中心）
▲今（4）日暴增61例邊境攔截Omicron BA.4及BA.5境外移入病例。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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