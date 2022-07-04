邊境再攔截BA.4、BA.5！暴增112例　佔境外比例逾六成

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指揮中心說明，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4月至5月期間已於南非快速引發第五波疫情；世界衛生組織（WHO）於今年6月29日資料指出，目前全球BA.4 及BA.5變異株感染國家及病例數持續增加，其中BA.5快速增加，佔比上升至43%，且已導致部分國家住院數增加。
指揮中心進一步表示，近期BA.5變異株於法國等部分國家取代 BA.2變異株成為主流株，於歐洲德國、法國、義大利及英國等多國造成疫情快速回升現象，新加坡、日本近期疫情回溫評估與BA.5變異株傳播有關；其他鄰近國家如香港、紐西蘭、澳洲、韓國、印尼及泰國等均有社區感染病例，另中國大陸亦表示近期境外移入病例中BA.4及BA.5變異株病例增加，須密切關注對疫情影響。
指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測，並提高疫苗接種率。接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，指揮中心呼籲民眾儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。（編輯：林莞茜）
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