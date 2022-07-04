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邊境大鬆綁！澳洲頒入境新規　6日起沒打疫苗也能入境

▲澳洲打工度假正夯！但若是健康有所意外，可能導致存款全虧光。（示意圖／取自unsplash）
▲澳洲打工度假正夯！但若是健康有所意外，可能導致存款全虧光。（示意圖／取自unsplash）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-07-04 14:35:06

新冠肺炎疫情已經延燒逾2年，已經有部分國家放寬邊境管制措施，澳洲3日也宣布取消所有應對疫情的邊境措施，從6日開始，前往澳洲的旅客只要有合法簽證，不用施打疫苗也能夠入境。

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澳洲內政部長克萊爾奧尼爾（Clare O’Neil）3日宣布，政府將放棄自去年底邊境重新開放以來實施的限制措施，並根據首席醫療官的建議對《生物安全法》進行了修改，開放沒有打新冠肺炎疫苗的民眾入境。

奧尼爾指出，旅客不需要再申報他們的疫苗接種狀況，這將使澳洲公民回國更容易，並允許個多國際遊客和技術工前來澳洲。並稱，「隨著越來越多人進行國際旅行，我們對於管理疫情的風險越來越有信心，我們的機場也越來越繁忙。」

放寬邊境管制意味著，所有持簽證者已無需申請豁免就能進入澳洲，但依舊必須遵守各家航空公司以及各地方政府的防疫規定，仍須依規定佩戴口罩，並遵守防疫要求。

澳洲的國境因疫情關閉了19個月，於2021年11月1日放寬部份限制，對完成疫苗接種的澳洲公民和永久居民重新開放。今年2月21日又再度放寬邊境措施，允許所有完成接種疫苗的簽證持有人入境澳洲，但尚未接種疫苗的旅客仍需要申請旅行豁免才可入境。年初網球世界球王喬科維奇，就是因為沒有打疫苗而遭到澳洲遣返，無法參加澳洲網球公開賽。

不過澳洲3日通報新冠肺炎死亡人數已經超過萬人，過去半年內死亡數遠超過2年。澳洲聯邦衛生部長巴特勒（Butler）指出，BA.4和BA.5病毒株仍在流行，預估幾個月後會出現另一波疫情高峰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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