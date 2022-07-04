邊境大鬆綁！澳洲頒入境新規　6日起沒打疫苗也能入境

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奧尼爾指出，旅客不需要再申報他們的疫苗接種狀況，這將使澳洲公民回國更容易，並允許個多國際遊客和技術工前來澳洲。並稱，「隨著越來越多人進行國際旅行，我們對於管理疫情的風險越來越有信心，我們的機場也越來越繁忙。」
放寬邊境管制意味著，所有持簽證者已無需申請豁免就能進入澳洲，但依舊必須遵守各家航空公司以及各地方政府的防疫規定，仍須依規定佩戴口罩，並遵守防疫要求。
澳洲的國境因疫情關閉了19個月，於2021年11月1日放寬部份限制，對完成疫苗接種的澳洲公民和永久居民重新開放。今年2月21日又再度放寬邊境措施，允許所有完成接種疫苗的簽證持有人入境澳洲，但尚未接種疫苗的旅客仍需要申請旅行豁免才可入境。年初網球世界球王喬科維奇，就是因為沒有打疫苗而遭到澳洲遣返，無法參加澳洲網球公開賽。
不過澳洲3日通報新冠肺炎死亡人數已經超過萬人，過去半年內死亡數遠超過2年。澳洲聯邦衛生部長巴特勒（Butler）指出，BA.4和BA.5病毒株仍在流行，預估幾個月後會出現另一波疫情高峰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。