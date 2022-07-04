▲ 裕隆日產暨經銷公司聯合捐贈 Nissan Leaf 同時預告 Leaf 下半年推出長程版本

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國內企業首次捐贈多家教學單位進口電動車 推廣節能減碳理念
「裕隆日產暨經銷公司聯合捐贈 Nissan Leaf 電動車輛儀式」，捐贈對象為長期與 Nissan 產官學合作、規劃開設電動車相關課程之技職學校及職訓單位，包含新北高工、光復中學、慈幼工商、高雄高工、教育部動力機械群科中心、修平科技大學、建國科技大學及勞動部勞動力發展署中彰投分署。
裕隆日產鐘文川副總經理及教育部動力機械群科中心學校彰師附工石文傑校長，代表簽署合作意向書，未來共同以提升電動車維修技術之教師專業能力、學生就業競爭力為目標，進而達到建構節能減碳意識與推廣的理想，培育汽車產業人才。教育部為感謝裕隆日產支持台灣技職教育並捐贈 Nissan Leaf 電動車輛，教育部廖興國主任秘書特別蒞臨捐贈儀式，代表致贈感謝狀。
Nissan Leaf 全球首部量產電動車 下半年推出長程版
Nissan Leaf 自 2010 年以全球首部量產電動車推出以來，至 2022 年全球銷售近 60 萬台，行駛里程累計達 210 億公里。2022 年下半年裕隆日產將推出長程版 Leaf 電動車，電池容量大幅擴充 50%(註)。
註：現行版本總電力量為 40kWh，長程版為 62 kWh，電池容量有望擴充約 50%。