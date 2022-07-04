保時捷男左轉失控　撞翻圍牆衝進桃園地檢署舊址

桃園市桃園區廈門街，今（4）日發生一輛保時捷跑車自撞意外，駕駛是一名23歲的羅姓男子，他駕駛一輛保時捷跑車沿正光街準備要左轉廈門街，但疑似車速過快，當場失控撞進桃園地檢署的舊址，駕駛受到輕傷送醫，車輛前方受損程度嚴重。警方獲報後到場處理，初步排除酒駕，後續財損也需釐清協調賠償。 我是廣告 請繼續往下閱讀 桃園警方表示，羅姓駕駛當時駕車準備從桃園區正光街轉進廈門街，但當時疑似車速過快轉彎失控，直接就撞進路旁牆壁，由於撞擊力道強大大，車輛先是撞翻了路旁的圍牆，然後衝進了桃園地檢署的舊址。因為強烈的撞擊，車頭嚴重變形，引擎蓋也變形突起，車上的羅姓男子，則是身體輕微擦傷。▲強大撞擊造成車內安全氣囊爆開，駕駛身受輕傷送醫。（圖／記者李春台翻攝）員警現場實施酒測，駕駛並沒有飲酒情事，桃園交通中隊長羅靖淵表示，後續肇事責任由警方釐清中，另外，通知管理單位協調損害賠償事宜。警方呼籲汽機車駕駛人行經路口應減速慢行，遵循號誌標誌標線行駛以維護交通安全。今增69死！1歲女童併發腦炎「嘴唇發紫」發病4天休克亡桃園「天天樂」未申請復業 全台最後公娼走入歷史貨車倒車撞倒路樹 樹倒壓傷2女騎士醉男與人爭吵敲破警車玻璃洩憤 酒醒後悔不及