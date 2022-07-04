COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

保時捷男左轉失控　撞翻圍牆衝進桃園地檢署舊址

▲男子駕駛保時捷疑似轉彎失控，撞翻圍牆後衝進桃園地檢署舊址。（圖／記者李春台翻攝）
▲男子駕駛保時捷疑似轉彎失控，撞翻圍牆後衝進桃園地檢署舊址。（圖／記者李春台翻攝）

記者李春台/桃園報導

2022-07-04 15:06:582022-07-04 15:09:24

桃園市桃園區廈門街，今（4）日發生一輛保時捷跑車自撞意外，駕駛是一名23歲的羅姓男子，他駕駛一輛保時捷跑車沿正光街準備要左轉廈門街，但疑似車速過快，當場失控撞進桃園地檢署的舊址，駕駛受到輕傷送醫，車輛前方受損程度嚴重。警方獲報後到場處理，初步排除酒駕，後續財損也需釐清協調賠償。

我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園警方表示，羅姓駕駛當時駕車準備從桃園區正光街轉進廈門街，但當時疑似車速過快轉彎失控，直接就撞進路旁牆壁，由於撞擊力道強大大，車輛先是撞翻了路旁的圍牆，然後衝進了桃園地檢署的舊址。因為強烈的撞擊，車頭嚴重變形，引擎蓋也變形突起，車上的羅姓男子，則是身體輕微擦傷。

▲強大撞擊造成車內安全氣囊爆開，駕駛身受輕傷送醫。（圖／記者李春台翻攝）
▲強大撞擊造成車內安全氣囊爆開，駕駛身受輕傷送醫。（圖／記者李春台翻攝）
員警現場實施酒測，駕駛並沒有飲酒情事，桃園交通中隊長羅靖淵表示，後續肇事責任由警方釐清中，另外，通知管理單位協調損害賠償事宜。警方呼籲汽機車駕駛人行經路口應減速慢行，遵循號誌標誌標線行駛以維護交通安全。

今增69死！1歲女童併發腦炎「嘴唇發紫」發病4天休克亡

桃園「天天樂」未申請復業　全台最後公娼走入歷史

貨車倒車撞倒路樹　樹倒壓傷2女騎士

醉男與人爭吵敲破警車玻璃洩憤　酒醒後悔不及

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀