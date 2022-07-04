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Hyundai 上半年成長 12.3% 國產品牌第一 Tucson L 預告 9 月車價調漲

▲ Hyundai 上半年成長 12.3% 國產品牌第一 Tucson L 預告 9 月車價調漲
▲ Hyundai 上半年成長 12.3% 國產品牌第一 Tucson L 預告 9 月車價調漲

2GameSome - 有車賞

2022-07-04 15:25:00

繼 2021 全年正成長 8.3% 後，2022 年上半年銷售榜 Hyundai 汽車總銷售 6,734 台，比去年成長雙位數達 12.3%，不僅是市場所有品牌第二名，更是國產品牌最佳成績。但受疫情持續延燒、俄烏戰爭造成國際間車用原料供應吃緊，影響所及汽車生產用晶片、鋼材塑料成本、運輸成本至今已大幅提高，加上美元匯率升揚新高，為適度反映成本，南陽實業預告 9 月 1 日起 Tucson L 車價調漲，漲幅預估 1~2 萬元間，最終新車價將另行公告。

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Hyundai 車款銷售榜的三大台柱：Venue 與 Porter 已成高口碑人氣車款；而全新大改款 Tucson L 仰仗新世代設計、領先安全科技與舒適大空間優勢，即使要 2-3 個月以上候車期也還有超過 2,200 張訂單。

不僅國產陣容熱銷，進口新車同樣受歡迎，尤其上半年先後推出的全新車款個個是市場矚目焦點。以未來純電休旅概念的 Ioniq 5 以及旗艦豪華商旅 Staria，兩強上市以來話題不斷、訂單不斷。Staria 為南陽實業首度導入 200 萬級距以上豪華商務 MPV 作品，為沉寂許久的商務 MPV 市場投下新震撼，七人座/八人座/九人座多元車型，銷售訂單迅速超越 450 張，頂規 CEO 七座款買家更是高達三成。

展望下半年品牌國產進口供車有望逐漸回復，以現行強勢的產品陣容及預計再強化的新產品線計畫，持續邁向全年成長15%挑戰目標。

在 9 月 1 日起 Tucson L 車價調漲之前，8 月底前下訂入主 Tucson L，除可享凍漲原價以及早候車早交車外，本月再贈多項優惠：高額零利率、藍鑽隔熱紙及六大系統不限里程延長保固三大好禮註1，來店先試乘還可參加週週抽百萬大獎活動，額外帶走價值新台幣 11.8 萬元的 SYM DRG BT 機車，詳情請洽全國 Hyundai 展示中心。

註1： Tucson L 贈 FSK 藍鑽全車隔熱紙包含前擋玻璃、車側窗戶及後擋玻璃，不包含天窗部分，六大系統不限里程保固內容以車主使用及服務保證手冊所示。各月購車優惠以官網公告或展示中心資訊為主。

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