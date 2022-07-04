▲ Hyundai 上半年成長 12.3% 國產品牌第一 Tucson L 預告 9 月車價調漲

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不僅國產陣容熱銷，進口新車同樣受歡迎，尤其上半年先後推出的全新車款個個是市場矚目焦點。以未來純電休旅概念的 Ioniq 5 以及旗艦豪華商旅 Staria，兩強上市以來話題不斷、訂單不斷。Staria 為南陽實業首度導入 200 萬級距以上豪華商務 MPV 作品，為沉寂許久的商務 MPV 市場投下新震撼，七人座/八人座/九人座多元車型，銷售訂單迅速超越 450 張，頂規 CEO 七座款買家更是高達三成。
展望下半年品牌國產進口供車有望逐漸回復，以現行強勢的產品陣容及預計再強化的新產品線計畫，持續邁向全年成長15%挑戰目標。
在 9 月 1 日起 Tucson L 車價調漲之前，8 月底前下訂入主 Tucson L，除可享凍漲原價以及早候車早交車外，本月再贈多項優惠：高額零利率、藍鑽隔熱紙及六大系統不限里程延長保固三大好禮註1，來店先試乘還可參加週週抽百萬大獎活動，額外帶走價值新台幣 11.8 萬元的 SYM DRG BT 機車，詳情請洽全國 Hyundai 展示中心。
註1： Tucson L 贈 FSK 藍鑽全車隔熱紙包含前擋玻璃、車側窗戶及後擋玻璃，不包含天窗部分，六大系統不限里程保固內容以車主使用及服務保證手冊所示。各月購車優惠以官網公告或展示中心資訊為主。