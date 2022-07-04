太陽眼鏡沒抗UV400更傷眼！挑選３重點助防白內障、黃斑部病變。

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太陽眼鏡不是有戴就好，
沒抗UV400很傷眼！
謝昀臻醫師表示，太陽眼鏡最主要的功能就是阻擋光線，不只日常肉眼可見的「可見光」，也包括「不可見光」，也就是紅外線、紫外線(UV)，紫外線看不見，但卻會對人體造成影響，對於眼睛，其中的UVA將提升白內障、黃斑部病變，UVB則易造成角膜受損、破皮等光化性角膜炎發生率。阻擋紫外線也有一定標準，需達UV400，此為市售太陽眼鏡基本要求，這代表可隔絕波長400奈米以下的紫外光約99%以上，如此才能有效的阻絕紫外光。若沒有，就只能阻擋可見光。
順帶一提，近日受新冠肺炎影響，紫外光殺菌燈類型產品相當受歡迎，不過診間就常出現因眼睛疼痛、流淚不止而就診的民眾，經討論合理推測恐怕就是眼睛受到紫外光影響所致，因為眼睛毫無防備的長時間接收紫外線，這點也是需要注意的。
太陽眼鏡沒抗UV400，
沒戴還好，越戴越傷眼？！
值得注意的是，若太陽眼鏡不具抗UV功能，只是一般的深色鏡片，沒戴還好，戴了反而容易受到更多紫外線的侵害。因為一般沒有配戴時，瞳孔會隨光線增加而縮小，減少紫外線進入；但配戴太陽眼鏡時，因光線變少瞳孔多是放大狀態，毫無防備的此時若又沒有UV400的標準，眼睛自然容易直接接收紫外線，增加白內障、黃斑部病變風險。
因此提醒民眾，不論在哪購買太陽眼鏡，都務必確認UV400、具抗UV功能，如有疑慮也可將太陽眼鏡帶至眼鏡行、眼科診所協助檢查是否具備此功能，而即便有此功能也不可直接眼睛正對陽光。
太陽眼鏡挑選３大重點，
助防白內障、黃斑部病變。
配戴太陽眼鏡，除了抗UV是基本，其他可多留意的也包括顏色、深度、尺寸、形狀等。謝昀臻醫師建議，太陽眼鏡的顏色以內側為黑灰色、黃棕色、深綠色系列為佳，這三種顏色有利阻擋絕大多數的可見光，也讓眼睛較為舒服，特別是佩戴黑灰色的鏡片顏色對比會更為明顯，對於行車等需注意周遭環境場合會更加有利。藍色鏡片則是最不推薦的，鏡片顏色和可穿透光線對應，藍色鏡片會讓對眼睛不利的藍光通過。至於顏色深度可視場合而定，若為一般場合，變色鏡片、淺色鏡片就足夠，不過若是登山、出遊等場合，就建議以深色、看不到眼睛的為佳。
尺寸、形狀方面，謝昀臻醫師則建議挑選覆蓋率較高的鏡片，如常見鏡面較大的雷朋眼鏡等。若側面也能覆蓋到更好，因為紫外線、可見光不單只是從正面進來，側面也會，像是白內障治療後多會提供給民眾鏡腳是粗的、可遮蔽光線的太陽眼鏡，這一般眼鏡行也可以詢問，而這類包覆性較高的太陽眼鏡，除了遮光能力更高，也有利於減少灰塵、細菌、病毒、PM2.5等直接對眼睛傷害的可能性。
陰天也會有紫外線，
出門戴好太陽眼鏡顧眼睛！
提醒民眾，白天出門在外盡可能佩戴太陽眼鏡為佳，並確認具抗UV效果，除了遮擋光線也避免紫外線傷眼，陰天也會有紫外線，氣象報告常可見陰天卻紫爆的提醒。隨時做好防護，更有助眼睛健康，遠離白內障、黃斑部病變等眼疾。
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