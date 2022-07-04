臺灣指數公司發布臺灣晶圓製造指數　聚焦產業代表性股票

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臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，「臺灣晶圓製造指數」自2017年5月至2022年2月之累積報酬率為228.87%、夏普比率（基金績效評價標準化指標）為116.17%，表現均優於同期間發行量加權股價報酬指數（112.11%、111.06%）、臺灣全市場報酬指數（120.86%、112.63%）。
「臺灣晶圓製造指數」每年定期於5月及11月依指數編製規則調整指數成分股組合，檔數固定30檔。依最近期審核結果，指數權重前十大成分股依股票代碼排序為聯電、台積電、華邦電、瑞昱、南亞科、聯發科、日月光投控、世界、中美晶及環球晶 。
依據資策會產業情報研究所估計，2022年台灣半導體產業表現優於全球，預估產值達新台幣4.4兆元，而次產業以晶圓製造業全年營收達25%、成長幅度最高，產值估約新台幣2.2兆元。「臺灣晶圓製造指數」以臺灣半導體產業鏈為核心，聚焦晶圓製造產業代表性股票，未來如發行指數金融商品，可提供投資人便利參與臺灣半導體產業鏈發展的投資工具。
「臺灣指數股份有限公司」於2016年1月27日由臺灣證券交易所100%轉投資設立，為一專業指數資訊服務公司，專責指數開發、維護、授權及國內外合作等主要業務。並致力於提供更優質且全方位的指數及資訊服務，進一步滿足國內外指數化投資需求，協助臺灣資本市場商品創新，強化證券相關產業發展，促進我國被動式投資市場持續成長，為國內外投資者提供資產管理的新標的，增添台股市場動能，以提升我國資本市場競爭力。