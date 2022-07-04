名家論壇》楊威利／俄軍撤離蛇島、烏克蘭內陸國態勢未解

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※蛇島消耗戰、易攻難守與制海權爭奪。新聞
※烏克蘭出口依然受限。
6月底，外媒紛紛出爐一條俄軍撤離蛇島，雙方並有若干戰俘交換的新聞，這新聞獲得俄國國防部證實。一時間烏克蘭方面士氣大振。※蛇島消耗戰、易攻難守與制海權爭奪。
俄烏戰爭已經進入130天，全球從每天緊盯戰況發展到逐漸麻木，未料6月底俄軍主動撤出蛇島（Zmiinyi），讓大眾又喚起這場快被遺忘的戰爭。
開戰後不久俄軍攻佔蛇島，烏克蘭守軍不敵後續基輔方面還塑造蛇島勇士、發售郵票，這張郵票印有一名蛇島烏克蘭士兵對俄國飛彈巡洋艦莫斯科號（Moskva）比中指的圖樣，後續莫斯科號巡洋艦被海王星飛彈擊沉，更讓烏克蘭方面大為振奮，不過蛇島始終被俄軍佔領，這個事實必須先講清楚。
蛇島距離烏境海岸線48公里、以東182公里是克里米亞半島，就雙方馳援的力道來說，俄羅斯比較吃虧，但未維持島上駐軍所需因此俄軍需持續運補蛇島，這就給了烏軍契機。烏克蘭既然以TB2無人機搭配岸基海王星飛彈擊沉大型艦艇，對付巡洋艦噸位以下的艦艇自然不是問題。
5月2日，2艘猛禽級快艇在蛇島附近被擊毀；5月6日馬卡洛夫海軍上將號（Makarov）巡防艦於蛇島附近起火，後續烏國空軍Su-27戰機也空襲過蛇島，這些戰鬥都說明蛇島易攻難守的樣態；對於俄羅斯來說掌握了蛇島可以遏制奧德薩的海外航運，後續發動相關的兩棲登陸作戰也比較便利，問題是這種類似「雞肋」的蛇島還要守多久？要是蛇島駐軍「有事」能否得到黑海艦隊的支援？在莫斯克號旗艦被擊沉，後續大型艦艇也不敢靠進蛇島、小型艦艇陸續受襲的狀況下，俄軍撤離蛇島似乎也是戰略上的必然。
俄軍撤出蛇島後，俄軍對奧德薩南岸的兩棲登陸作戰的威脅，算是正式解除了。
※烏克蘭出口依然受限。
6月底另一則新聞指出，首批7000公噸穀物由烏克蘭港口運出的新聞，第一艘貨輪已經離開別爾江斯克（Berdyansk）並受黑海艦隊保護，駛向友好國家。沒有細看新聞的閱聽大眾一定會以為俄軍撤離蛇島，烏克蘭恢復過往的穀物出口了；實則不然。
目前（7月4日）俄羅斯依舊控制烏克蘭東南半壁，這種態勢在俄軍攻下亞速鋼鐵廠後就已底定，別爾江斯克在馬里烏波爾的西南邊，這些穀物輸出的新聞表示，俄軍控制烏克蘭東南半壁並將收成的穀物，由控制住且航道安全的別爾江斯克輸出物品，整體行為就是「偷」了烏克蘭的應收成小麥，許多外媒也都有專文論述這種情況，然而閱聽大眾在看過新聞且義憤填膺後似乎也就沒下文，這也是戰爭的現實面與佔領的意義，佔領軍可以支配一切除非守軍有能力打回去。
另一方面蛇島收復後，烏克蘭有可能從奧德薩這邊出口穀物嗎？很難，先前傳出俄軍在奧德薩外海布雷，這些水雷無論是智慧型水雷還是傳統漂雷，只要航道一天不清除，相關的航運就無法進行；目前烏克蘭海軍並無這種掃雷能量，歐美各國也斷無可能組織掃雷船隊幫助掃雷，畢竟這種舉動是涉入俄烏戰爭，在不想引發美俄大戰的狀況下，實在沒必要組織掃雷船隊掃雷。
設若烏克蘭海軍有能力將這些航道上的水雷掃除，黑海艦隊還是有能力封鎖奧德薩相關的航道－潛艦。這批基洛級（Kilo）潛艦可以布雷也可以用魚雷攻擊附近海域艦艇與貨輪，航道還是沒有開放、穀物還是得透過烏克蘭西邊的陸運方式輸出，不過陸運的量還是少於海運，況且在輸運與裝卸載過程中，需要更多的時間與燃料，先前曾經傳出烏克蘭穀物要透過羅馬尼亞與波蘭出口的新聞，就是這種窘況的具體樣態。
除奧德薩外，這城市以南的伊利喬夫斯克（Illichivsk）更是重要，可說俄烏雙方在爭奪這處商港也不為過；伊利喬夫斯克為烏克蘭重要的貨櫃商港，主要出口貨物有液體貨、散貨與雜貨，小麥、玉米等乾散貨也是由此出口，穀物收成後卻無法處理，或是航道被封而無法開航，這些都對烏克蘭日後的經濟造成很大損傷。
蛇島俄軍主動撤離雖然是戰術上的利多，但烏克蘭的整體戰略態勢，尤其是經濟戰與穀物出口的部分卻未見改善，這些情形恐怕是目前烏克蘭高層更傷腦筋的事。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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