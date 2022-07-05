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房市／房貸升升不息！信義房屋會員獨享房貸專案

▲信義房屋即日起攜手4家銀行業者，陸續祭出會員專屬的「助您安心成家」房貸專案。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋即日起攜手4家銀行業者，陸續祭出會員專屬的「助您安心成家」房貸專案。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-07-05 08:00:00

央行今年以來升息兩次、累計升息0.375%，新的房貸利率將創下6年以來新高。信義房屋為助購屋族安心成家，不僅在交易過程提供完善保障及專業服務，即日起更攜手4家銀行業者，陸續祭出會員專屬的「助您安心成家」房貸專案，最低可享1.56%起房貸利率及0元手續費；同時，不同於一般房貸試算較耗時、對於物況評估較不精準，「助您安心成家」房貸專案可在網頁及APP上一鍵送多家銀行試算，且最快即時就能收到試算結果。

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提到申辦房貸，購屋族最常面對的痛點，莫過於擔心不能獲得好的利率與成數；而為了尋找最優惠的貸款條件，往往要輪番詢問多家銀行，或是上遍各大銀行、房仲網站線上試算，不只耗費心力與時間，且坊間網站所提供的試算表格，並無法精準掌握成交的物況。

國內房仲龍頭信義房屋為協助客戶在交易過程及成交後申辦房貸的路上，都能獲得最專業、最需要的幫助，7月1日起與玉山銀行、永豐銀行、台北富邦銀行、台新銀行合作，針對透過信義房屋新成交且符合「助您安心成家」房貸專案的會員，祭出線上貸款初估試算與優惠貸款方案。

其中，玉山銀行提供利率最低1.56%、手續費1500元，以及數位存款帳戶優惠、醫生信貸優惠等額外方案；永豐銀行則祭出利率最低1.60%、手續費0元起的優惠，另加上換匯優利定存、線上增貸及彈性繳款的優惠；而台北富邦銀行也提供利率1.62%起、手續費0元優惠，針對有裝潢和購置家電需求之客戶，也提供「富邦裝潢金房貸」、「綠能節能設備專案貸款」，針對該行房貸戶亦有搭配信貸優惠方案。

除此之外，信義房屋也透過「房地產科技Proptech」，打造一站式網頁服務，會員可以一鍵送出最多3家銀行試算需求，且最快即時就能收到銀行端的回覆，告知買方若透過該銀行申貸，初步估算可享有的利率、最高可貸金額、手續費、寬限期，以及有無其他加碼優惠等。最特別的是，不同於坊間的試算，由於會員已經透過信義房屋成交，試算是以實際成交物件進行價值鑑估，也就是跨產業整合房屋資訊，打造更精準的房貸試算服務體驗。

信義房屋致力於數位轉型，以客戶體驗為中心進行數位化創新，此次整合房仲、代書及銀行跨產業領域，攜手多家合作銀行夥伴推出創新房貸服務，盼以信義房屋堅持40餘年來的誠信經營與深植人心的品牌本質，為信義會員打造專屬的「助您安心成家」數位服務。

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