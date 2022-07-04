電競遊戲不是年輕人專利 「老玩咖」馳騁卡丁車超熱血

台中市政府社會局推動「老玩咖-跑跑卡丁車」電競課程，帶領32位社區照顧關懷據點的阿公、阿嬤，進行為期6週訓練，參與的長輩總歲數高達2312歲，最高齡的阿嬤80歲。今(4)日首度移師網咖體驗線上賽車，熱血馳騁樂趣讓爺奶大呼「超刺激」。





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社會局副局長陳坤皇表示，今年首度將網路遊戲課程導入南區南和社區發展協會，還有財團法人台灣基督教長老教會忠孝路據點，在長輩日常社區活動中設計電競學習，除鼓勵長者活到老學到老，自我實現，進一步也能達到預防老化、延緩失能的目的。





▲老玩咖」馳騁線上卡丁車超熱血，動手動腦還能防老化。（圖／社會局提供）

弘道基金會台中服務處組長林蔭廷表示，「老玩咖-跑跑卡丁車」電競課程，由中華民國電子競技運動協會提供專業師資，指導申請帳號、遊戲規則、操作技巧到團隊默契搭配，8月8日將舉辦成果對戰。





許多長輩第一次用電腦，第一堂課練習操控前進和轉彎，為了更熟練勤作筆記練習，接下來將學習競速甩尾和遊戲道具，希望6週課程結束，這群「老玩咖」認識電競，更理解兒孫的世界，也讓年輕人看見長輩勇於挑戰的精神。





社會局指出，感謝華碩支持社會公益，提供ROG電競聯盟旗下網咖「艾秀Esports 網路電競館興大店」場地，更贊助ASUS VivoWatch 5 / SP / SE智慧健康錶，作為成果賽前三名的獎品。「老玩咖-跑跑卡丁車」電競課程期待打破社會大眾對電競遊戲的年齡迷思，電競不只是年輕人的活動，也可以是長輩發揮的舞台。









