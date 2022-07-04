民進黨台北市長人選喬不定 蔣萬安：為派系考量機關算盡
2022年地方縣市首長選戰即將在年底登場，其中首都台北市更是兵家必爭之地。相較於國民黨徵召立委蔣萬安參選，現任市長柯文哲指定副市長黃珊珊接棒，民進黨的參選人則是至今懸而未決。對此蔣萬安今（4）日接受網路節目專訪時，批評民進黨在人選提名上機關算盡，「不應考量各派系派誰，而是要提出符合市民需求的政見。」
蔣萬安今日中午接受《新聞不芹菜》主持人黃光芹專訪，談論民進黨可能的台北市長參選人時，蔣萬安表示，現階段看來可能的人選應該是衛福部長陳時中、交通部前部長林佳龍或是前副總統陳建仁。蔣萬安直言，民進黨內部一直在機關算盡，但台北市民期待的是誰能帶領台北市向前邁進、不斷進步、提出符合市民需求的政見，而不是政黨考量各派系推誰出來、甚至想到之後布局資源分配。
針對其中呼聲較高的陳時中，蔣萬安則說，陳時中目前還是防疫指揮官與衛福部長，最重要的工作還是要把防疫相關工作給做好，「現在疫情雖看似趨緩，但每天仍有2、3萬人確診、近百人死亡，絕不能輕忽。」蔣萬安說，專家也指出現在還是有出現變異株進入社區的可能性，且秋冬季節來臨後，疫情可能會再度爆發，國際間也有猴痘疫情，陳時中仍需要戒慎恐懼。
蔣萬安強調，基層民眾還是認為防疫要堅守到最後一刻，他在基層聽到許多聲音，除了不滿防疫作為外，也認為指揮官與政府的表現不及格。「你連這樣都不願意守住，只為了選舉或政治考量就說要離開崗位，我想民眾沒辦法接受。」蔣萬安說，這次政府防疫是「僥倖心態、冷血無情」，今年初國外有一波波疫情，防疫政策也擺在眼前，但政府卻沈溺在疫情守住的各種掌聲與高民調。