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經濟部稱「避免誤解」　撤回雲科大北勢廢棄物處理場環評

▲近期有關雲林科技工業區大北勢區廢棄物處理場用地一案爭議不斷，經濟部工業局今（4）日表示，為了避免各界誤解，將主動撤回本案環評程序。（圖／NOWnews資料照）
▲近期有關雲林科技工業區大北勢區廢棄物處理場用地一案爭議不斷，經濟部工業局今（4）日表示，為了避免各界誤解，將主動撤回本案環評程序。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-04 18:09:41

近期有關雲林科技工業區大北勢區廢棄物處理場用地一案，爭議不斷，經濟部工業局今（4）日表示，原本地方發展產業、擴大招商，就要有相應處理事業廢棄物的機制，因此規劃以較先進的SRF（固體再生燃料）技術方式推動，但此案卻成為政治角力的攻防焦點，因此經濟部為了避免各界誤解，將主動撤回本案環評程序，另外還提到，斗六市公所直指SRF就是焚化爐，顯示對於SRF的嚴重誤解。
 
經濟部說明，工業局6月時已發布新聞稿指出，雲科工大北勢區廢棄物處理場環保用地是以「循環經濟」及「轉廢為能」方式，納入工業區廠商聯合總會及雲林科技工業區廠協會建議，參考丹麥的垃圾處理模式，規劃設置固體再生燃料，也就是所謂的SRF技術，是廢棄物經過分選，破碎及均質化程序，轉換成再生燃料的過程。

經濟部說，即使多次說明，縣府對於工業區環評書件內容仍有誤解，推動地方產業發展，中央地方本應攜手合作，雲林有產業園區開發需求時，經濟部全力協助，但當工業區廠商面臨廢棄物處理問題時，縣府卻表示雲科工「廢棄物處理方式屬經濟部工業局權責」，甚至還明確表示不支持。

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經濟部坦言，對此深感遺憾，同時也要重申，不可能要產業發展，卻不處理廢棄物，若無法面對現實，解決問題，在地發展很難持續。

同時，經濟部也強調，斗六市公所直指SRF就是焚化爐，顯示對於SRF的嚴重誤解，因此進一步澄清，SRF並非焚化爐，兩者並不同，期盼斗六市公所可以回歸理性討論，避免繼續誤導民眾，產生不必要的誤會。

經濟部解釋，地方經濟、產業要發展，要繼續擴大招商，相應的必須要擔負事業廢棄物處理的責任，才能兼顧產業發展與環境永續，未來，地方政府是否能處理事業廢棄物責任，相關補助案件將列為評估項目，也將持續進行地方溝通，希望追求地方發展、產業、環境的三贏。

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