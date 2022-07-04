棒球／世界棒壘會員大會！辜仲諒角逐副會長

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本屆世界棒壘球總會（WBSC）會員大會是台灣在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情肆虐之後，規模最浩大的國際體育盛會，亞洲棒球總會（BFA）會長暨中華棒協理事長辜仲諒致詞時歡迎各會員國代表遠道來台。他強調，台灣人熱愛棒球，棒球運動的發展超過一個世紀，從小朋友到長輩，不分男女，棒球都是永遠的話題。台灣位處亞熱帶，一年四季都適合打棒球、壘球，在台灣，棒球就是「國球」，棒球凝聚了台灣所有民眾的心，台灣球迷的熱情舉世皆知。
辜仲諒會長進一步指出，最經典的莫過於2019年世界12強棒球錦標賽在日本東京舉行複賽時，他帶隊前往比賽，好幾千名台灣球迷包機到東京為中華隊加油，幾乎把東京巨蛋當成自己主場，這就是棒球的魅力，也是球迷最可愛的地方。他期待能把棒球這個迷人的魔力，讓全世界都感受到，希望未來疫情早日消散，屆時再次邀請各國嘉賓前來感受台灣濃濃的人情味和棒球文化。他並感謝世界棒壘球總會（WBSC）Riccardo Fraccari會長以及執委會各位委員，協助並支持中華棒協在萬難之中順利舉辦這項國際會議。
台北市市長柯文哲以主辦城市東道主的身分蒞臨會場。柯文哲市長致詞表示，世界各國生活逐步回到正軌，而運動是最能激勵人心的活動，棒球更是臺灣民眾生活日常，亦是最多人觀看的運動。他並感謝各國代表來台與會，深化台灣與世界棒壘的連結，期待未來疫情解封後，有機會再訪台北。
世界棒壘球總會（WBSC）會長Riccardo Fraccari指出，很高興在台灣舉辦這次會員大會，中華棒協是WBSC重要的核心夥伴，不論是棒球實力，或是舉辦國際級賽事及大型會議的能力，皆有目共睹。他特別感謝亞洲棒球總會（BFA）新任會長辜仲諒、前任會長彭誠浩以及台北市政府的支持，克服疫情限制，才能成功舉行這場盛會。
世界棒壘球總會（WBSC）第一副會長彭誠浩即將卸下職務，大會下午特別為他舉辦隆重的榮退儀式，Riccardo Fraccari會長和所有執委一一向彭誠浩副會長握手、擁抱，表達感謝之意，並由Riccardo Fraccari會長致贈榮退項鍊及榮譽證書予彭誠浩先生，表彰他數十年來為棒球及WBSC的無私奉獻。彭誠浩先生是一位成功的企業家，為棒球出錢出力，參與棒球六十年，替台灣爭取主辦多項重要國際賽事，包括2001年世界棒球錦標賽、2013年世界棒球經典賽、2019年世界12強棒球賽等，他也是亞洲棒球總會（BFA）首位台灣會長，更於2005年獲選為世界棒壘球總會（WBSC）第一副會長，2019年因長期推動台日棒球交流並促進友好關係，榮獲日本政府頒贈「旭日小綬章」，是第一位以非運動員身份推動棒球運動，獲得這項殊榮的受勳者。
明（5）日是第四屆世界棒壘球總會（WBSC）會員大會最後一天議程，Riccardo Fraccari會長將競選連任，亞洲棒球總會（BFA）會長暨中華棒協理事長辜仲諒也將角逐副會長一職，以鞏固台灣在世界棒壇的核心地位。