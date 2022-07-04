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淨零碳排！中鋼公司建置首套儲能設備安裝

▲中鋼公司完成首套1.8MWh儲能設備安裝。(圖／記者黃守作攝，2022.07.04)
▲中鋼公司完成首套1.8MWh儲能設備安裝。(圖／記者黃守作攝，2022.07.04)

記者黃守作／高雄報導

2022-07-04 22:59:00

中鋼公司於今(4)日，在小港廠區，安裝完成首套1.8MWh儲能系統設備，將配合台電公司線路施工與能力測試合格後，即可參與台電的電力交易平台競標活動，估計每年可創造1210萬元收益，並為中鋼「節能、創能、儲能」的全方位布局，正式開啟第三塊「儲能」拼圖。

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▲中鋼公司完成首套儲能設備建置。(資料照／記者黃守作攝)
▲中鋼公司完成首套儲能設備建置。(資料照／記者黃守作攝)
中鋼公司董事長翁朝棟表示，該公司在面對淨零碳排之全球趨勢下，積極推展「節能、創能、儲能」三大面向工作，在「節能」方面，中鋼多年來採行系統性盤點、引進最佳可行性技術及研發創新等方式，完成多達千項以上的減碳專案。

翁朝棟舉例說，該公司100年至110年累積減碳量達135萬噸二氧化碳當量/，而在「創能」方面，中鋼集團積極發展再生能源，集團太陽光電系統已建置87.3MW，累積發電量統計至去(110)年已超過2.3億度，共減少約12萬噸二氧化碳當量的排放。

▲中鋼公司董事長翁朝棟說明首套1.8MWh儲能設備安裝的情形。(資料照／記者黃守作攝)
▲中鋼公司董事長翁朝棟說明首套1.8MWh儲能設備安裝的情形。(資料照／記者黃守作攝)
翁朝棟並說，中鋼集團投入開發的中能離岸風場(300MW)，預計於113年完成建置，屆時每年發電量約為12億度，減排約61萬噸二氧化碳當量/年，而在「儲能」方面，中鋼配合國家能源政策及電力自由化之多元化應用方向進行規劃，於今(4)日完成首套1.8MWh儲能系統設備安裝，並將參與台電公司的電力交易平台競標活動，每年約可創造1210萬元收益。

翁朝棟指出，中鋼為進一步強化廠區電網韌性，已加速第二套2.2MWh儲能系統建置時程，後續將利用儲能系統的快速反應能力，運用在廠內重要負載供電上，該第二套儲能系統設備，預計於今(111)年完成安裝，這不僅將進一步提升高爐等生產設備負載電網韌性，另藉由太陽能發電平滑化與發電時間轉移等方式，減少台電夜間尖峰發電機組負擔，也為穩定國內電力供應貢獻心力。

翁朝棟並指出，中鋼將持續深化「節能、創能、儲能」三大面向的發展與應用，並積極投入節能減碳技術，例如鋼化聯產、綠能/氫能的應用研發，期能透過多項低碳轉型工作的努力及推展，落實ESG精神及善盡企業社會責任，朝向「高值化精緻鋼廠」目標邁進。

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