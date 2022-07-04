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甩開10段情！琳賽蘿涵宣告結婚 甜嫁副總裁

▲琳賽蘿涵在社群媒體上開心宣布自己「成為人妻了」。（圖／lindsaylohan IG）
▲琳賽蘿涵在社群媒體上開心宣布自己「成為人妻了」。（圖／lindsaylohan IG）

記者李亞妮/綜合報導

2022-07-04 19:54:43

曾以《天生一對》、《辣妹過招》等電影打開知名度的女星琳賽蘿涵（Lindsay Lohan），童星出身的她曾因吸毒、酒駕等負面新聞頻傳，讓她聲勢下滑。不過近年來她積極擺脫負評價，一步步走回螢光幕前之外，更在36歲生日前一天，在IG分享與男友合照同時宣布「成為人妻」的好消息，讓不少網友獻上祝福。

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琳賽蘿涵3歲就出道，11歲出演《天生一對》一人分飾兩角爆紅，後續的《辣媽辣妹》、《辣妹過招》等幾部知名電影，將她的演藝事業推上巔峰，但爆紅後的她因酗酒、嗑藥、酒駕等負面新聞，導致聲勢下滑，甚至被封為「麻煩女星」；不過近年來似乎想擺脫負面形象，除了慢慢回歸拍戲之外，也在社群網站上宣告自己成為人妻了！


▲琳賽蘿涵與男友修成正果。（圖／lindsaylohan IG）
▲琳賽蘿涵與男友修成正果。（圖／lindsaylohan IG）
琳賽蘿涵在滿36歲的前一天，在instagram上發佈與丈夫巴德夏馬斯的合照，並表示：「我是全世界最幸福的女人，你找到了我，疼時也知道我想要找到快樂與恩典。我對你成為我的丈夫、我的生命和我的一切，感到好震撼。每個女人應該每天都要有這種感覺。」只見琳賽蘿涵展現小女人的姿態，依偎在丈夫懷中，而大批網友也紛紛獻上祝福。


▲先前兩人訂婚時，琳賽蘿涵手上戴的6克拉鑽戒，價值高達25萬美金。（圖／lindsaylohan IG）
▲先前兩人訂婚時，琳賽蘿涵手上戴的6克拉鑽戒，價值高達25萬美金。（圖／lindsaylohan IG）
事實上，琳賽蘿涵的感情也備受關注，曾有過10段戀情，在2016年曾被小她7歲的俄羅斯小開伊格塔拉巴索夫套牢，不過兩人最終撕破臉分手。根據了解她在前年疫情爆發前，在杜拜的音樂節認識現任男友巴德，是名瑞士信貸集團杜拜分部的助理副總裁，經濟能力優渥，先前二人訂婚時，琳賽蘿涵手上戴的6克拉鑽戒，價值高達25萬美金(約新台幣700多萬)，如今琳賽蘿涵找到幸福之外，也接下Ｎetflix的2022年耶誕電影，可說是愛情事業兩得意。

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