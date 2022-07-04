每36分鐘就1人罹患乳癌！專家曝「危險因子」籲定期檢查
歌手朱俐靜逝世、享年40歲，她在2021年透露自己罹患乳癌，積極接受治療仍不幸病逝。而乳癌防治基金會臉書粉專今（4）日，也轉發衛福部國民健康署的新聞，指出國人每36分鐘有1名女性罹患乳癌，呼籲民眾一定要記得定期檢查，另外也揭露造成乳癌的10大「危險因子」。
世界衛生組織（WHO）指出，乳癌是女性最常見的癌症，2020年將近70萬人死於乳癌。依據衛生福利部109年死因統計資料，有2655名女性死於乳癌，平均每天約7.3人死於乳癌，是婦女癌症死亡率的第3位；108年癌症登記年報資料顯示，新診斷乳癌個案為1萬4856人，是婦女癌症發生率的第1位；平均每36分鐘有1名女性罹患乳癌，因此，乳癌為我國女性的健康威脅，請女性朋友們要提高警覺。
定期篩檢可以降低41％的乳癌死亡風險，並減少30％的晚期乳癌發生率。而造成乳癌的危險因子包括：老化、基因變異、生育因子（初經早、停經晚、未曾生育、晚生育、未曾哺乳等）、具有乳癌家族史、相關病史（卵巢癌或子宮內膜癌等）、抽菸、飲酒、不健康飲食、缺乏運動及肥胖等。
其中菸、酒、飲食、身體活動等因素，可以透過健康的生活型態加以預防。美國癌症研究所（American Institute for Cancer Research）指出38%的乳癌是可以被預防，同時呼籲女性朋友們在年輕時就要養成健康的生活型態，包含：飲食均衡、規律身體活動、維持理想體重、遠離菸酒等致癌因子、適時釋放自我的身心壓力等。
女性朋友們可下載「全民健保行動快易通–健康存摺APP」，或攜帶健保卡至乳房X光攝影檢查醫療機構，先確定自己是否符合檢查資格。檢查謹記以下4步驟：
1.換上檢查衣
2.聽放射師解說
3.拍攝乳房影像
4.等候報告通知
提醒女性朋友們，一定記得要定期接受乳房X光攝影檢查，才能保障自己的健康。（編輯：倪浩軒）