Haezee黃瑋昕「金曲戰袍超兇」 洩沒拿新人獎心聲
馬來西亞唱作才女Haezee黃瑋昕，憑藉個人首張創作專輯《LOVE MAZE》入圍第33屆金曲獎最佳新人，雖然最終沒得獎，但唱片公司仍開心為她舉辦慶功宴，席間她主動舉杯答謝公司和工作團隊，開心的說「謝謝大家一起幫我完成這張專輯，第一次參加金曲獎感覺一切都很棒，很享受所有過程，特別是穿禮服走紅毯感覺很新鮮」，工作人員跟她說千挑萬選的戰袍受到媒體和網友們讚賞為「紅毯第一美」，她笑說現在終於體會女明星為什麼參加典禮都要餓肚皮，透露金曲當天其實只吃了一片西瓜和一顆茶葉蛋，因為「那件衣服太逼人」，她忍餓一天笑說「明天我就要去大吃海底撈了」，她也特別感謝造型團隊的用心，讓她享受美美的「紅毯洗禮」，媽媽那關雖然「先斬後奏」，但結果出來的美譽讓媽媽也欣然接受女兒性感的一面。
慶功宴上有媒體問她沒有得獎會不會感到失落？她笑答「我真的沒有得獎失落心，之前的小緊張是怕萬一得獎沒表演好，倒不是緊張得不得獎，因為我好像缺乏競爭的心，就是喜歡做想做的音樂，第一張專輯就能入圍算是給自己很大的動力，也算是一種肯定，音樂是誠實的東西，對得起自己最重要」。她說之前來高雄彩排時，聽到珂拉琪的音樂就覺得很棒，「他們的音樂是那種日式加上台語的風格，反差很大、驚喜很多，對我來說很新鮮」，她自己則偏愛歐美音樂多一些，下一張專輯還是希望能發揮自己所愛，「不會放棄Neo Soul和R&B這些元素，但不想去限制自己應該唱什麼樣的歌，享受音樂就好，歌好聽就好」；她也特別恭喜偶像蔡健雅，典禮之後的Party上她主動過去找蔡健雅合照，跟她說高中時參加歌唱比賽就選了她的「拋物線」，蔡健雅開心地回她「good choice」，她覺得音樂女神唱了25年，依然對音樂充滿熱情，是她努力學習的目標，也期許自己能享受音樂一輩子。
才貌兼具、能寫能唱的Haezee黃瑋昕，當初因為選秀節目《這！就是歌唱・對唱季》受到注目，讓她決定走上歌手之路。自小學習古典鋼琴也聽許多華流歌曲，考取柏克利音樂學院赴美深造後才大量接收西洋音樂，對她來說赴美期間接收到最大的文化衝擊是就是黑人音樂和靈魂樂團，這影響了她作品中不乏R&B、Soul、Funk...等元素；專輯中《到底戀愛是個謎還是個癮》就是以復古的Neo Soul新靈魂樂與嘻哈元素作核心，融入現代配器質量，呈現出新潮復古的風貌，別具特色。而這些歷程也奠基了黃瑋昕的音樂底蘊。她承認自己不是聲量宏大的鐵肺型歌手，但喜歡唱歌時全神投入到靈魂裡的感覺，自然而然的與歌曲融合，可能也是她受到評審青睞的原因之一。
此次來台參加金曲盛會，Haezee黃瑋昕說這是第二次來高雄，上一次是參加朋友的喜宴，這次是參加自己入圍金曲的盛宴，兩次都是很開心的事；慶功宴上她一派輕鬆地換上美式桃紅色大T恤和短褲，露出一雙修長美腿，呈現出另一種熱情自由的樣貌。她也開心專輯中的每一位製作人都入圍了金曲獎，其中陳君豪還榮獲最佳單曲製作人獎，她佩服黃宣主持金曲紅毯的功力，覺得他本來就是個很有趣的人，雖然這次他也沒得獎，但在她心中黃宣就是歌王了。
慶功宴上《1500聲量音創學院》校長陳子鴻也受邀參加，他肯定黃瑋昕絕對有做音樂的能力，誇讚她除了才貌雙全外，也鼓勵作品可以多加強勾勒情感共鳴的部分，只要持續創作，絕對有機會再叩關金曲。日前陳子鴻也邀黃瑋昕參加了1500舉辦的國際線上主題講座，這堂課是由美國流行樂壇新銳鬼才創作人Ant Clemons（安.克萊蒙）主講，以《"Co-writing" 激發無限靈感的共同創作》為題，分享創作人共同創作的經驗，黃瑋昕表示聽完課後受益匪淺，希望將來有機會能和其他優秀的音樂人共同創作，至於下一張專輯的計畫，她則說「沒有時間表，就是要做好才會跟大家見面，希望每一次交出來的作品都對得起自己和歌迷。」（編輯：楊穎軒）