世界首款可變輪距電動車City Transformer CT-1預計2024年投產

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其實歷來不少廠家都有推出類似CT-1的都會微型車，但CT-1最有特色的地方，就是上述的可變輪距設計。CT-1在都會模式下的基本尺寸為2,500x1,000x1,580mm，輪距與車體同寬，若是切換至性能模式後，輪距會向外延伸至1,400mm，可增進高速行駛的穩定度，改善微型車輪距短，高速行駛能力略差的問題，未來若量產，就會是世界第一款市售可變輪距的純電都會微型車。
CT-1全車採模組化設計，簡化結構，提供都會移動更清潔、更環保與更安靜的移動選擇，可變輪距的底盤結構中配置電池模組與兩具功率各為7.5kW之電動馬達，在都會模式、輪距為1,000mm時，極速限制於45km/h，切換至性能模式，輪距延展到1,400mm後，極速可提升至90km/h，0~50km/h加速成績為5秒，續航力為120~180km，以家用電源充電至80%之電力只需30分鐘。
據研究，車身尺吋僅有一般乘用車約1/4的CT-1，駕駛尋找到停車位的機會將增加10倍，實際使用效率將會是目前市場上電動車的兩倍，非常適合個人代步與物流業者最後一段路程使用。
City Transformer與SEGULA Technologies的合作，將進行上市前的最後可行性測試與各項認證工作，預計在2022年稍晚會結束，並預計在2024年正式投產。目前CT-1已在City Transformer展開預購，預購價為12,500歐元〈約折合新台幣38.8萬元〉，訂金為150歐元〈可隨時退訂還款〉，正式售價則是16,000歐元〈約折合新台幣49.6萬元〉。
雖然CT-1也非常適合台灣的都會通勤使用，但要台灣消費者接受花超過30萬買一台最多只能乘坐兩人的純代步車，應該是個很大的挑戰。