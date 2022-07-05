疫情後「這類房子」最多人看！有陽台的房子需求暴增7成

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張旭嵐表示，疫情時代購屋族偏好類型改變，為降低接觸風險，較具防疫機能的物件類型更顯熱門，首重「通風佳」、「接觸少」、「重管理」三大原則！公寓雖有公設比低總價低的優勢，不過屋況較老，在收發、管理和垃圾處理等皆需親力親為，防疫機能略差一籌；反觀有天有地、空間獨立性高的透天別墅，有專人管理收發、垃圾集中區等，可減少群聚風險的華廈大樓，皆成為民眾熱門的防疫宅標的。而遠離塵囂，可享受田園鄉野生活的農舍，不僅能降低人際接觸，也為宅生活增添樂趣，都讓農舍相比疫情前，更受民眾青睞。
此外，為降低接觸風險，近兩年購屋族已逐漸接受使用線上帶看、影音全景賞屋、線上預約洽談等功能，讓「線上功能使用率提升」，加上如今民眾多已朝向與病毒共存的生活模式，生活逐漸恢復常態，遞延看屋潮再現，都是推升疫後預約看屋量的主因。
張旭嵐也建議，民眾從社區外到住宅內，可掌握「防疫宅五大指標」。一、可觀察社區一樓是否具備「商住分離動線」，確保住戶出入口環境與店面人潮動線的單純性；二、「收發管理」是否符合防疫標準，以落實零接觸風險；三、留意社區「梯戶比」，單層共用1座電梯的戶數，以低於4戶為宜；四、住家室內空間，應重視「通風採光」，強化空氣流通，宜選擇有陽台或具兩面採光以上的戶型；五、建議可依同住人數，考慮選購「複數衛浴」的物件，不僅衛生，使用方便，若有隔離需求也可維護家人間的健康。