NOW早報／朱俐靜曾喊話朱芯儀「一起加油」！4個月後離世

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▲朱俐靜3日離世，讓不少粉絲相當不捨。（圖／朱俐靜IG）

▲今天天氣不穩定，但仍舊高溫。（圖／張勵德攝）

▲利菁不捨朱俐靜癌逝。（圖／利菁臉書）





朱俐靜檢查出乳癌前，與交往12年的男友分手，她當時心情低落，「想說不然就一個人好了，反正人走了也是一個人面對」。她看到依依對納豆不離不棄，感動表示：「依依也辛苦了，陪在身邊的煎熬和壓力是無法對外人言說的。」