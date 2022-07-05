NOW早報／朱俐靜曾喊話朱芯儀「一起加油」！4個月後離世

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去年年底朱芯儀被診斷出乳癌，曾在3月於臉書分享抗癌心境，表示身體就算知道很痛，還是得活動，不然肌肉會越來越無力，該吃的營養一點都不能少，而當時同是乳癌患者的朱俐靜現身留言區喊話:「一起加油」，兩人互相溫情鼓勵，但沒想朱俐靜2個多月後不敵病魔離開了。
朱俐靜在2021年年初發片會上，坦承自己罹患乳癌，當她談起病情時表示，每個月都會定期回診、持續服用中藥和標靶藥物治療，不過因藥物副作用，皮膚變比較乾、臉水腫、髮質變差等，但仍保持樂觀心態抗癌，用正向方式不斷為自己打氣，但最終仍敵不過病魔驟逝，享年40歲。
今日天氣／中南部地區天氣不穩！中午嚴防高溫
中央氣象局今（5）日表示，今天中南部地區整天不定時有陣雨或雷雨出現，尤其南部地區雨勢較大且明顯，而其他地方大多為多雲到晴、午後有雷陣雨的天氣。另外中部以北地區及各山區有局部大雨發生的機率，並有可能伴隨著雷擊及強陣風。
氣溫方面，夜晚清晨各地低溫約25至27度，白天高溫南部地區雲量較多，約31、32度，沒下雨時較悶熱，中部以北及東半部為32至34度，其中花東及大台北地區局部有36度以上高溫出現的機率，感受炎熱，近中午前後紫外線也偏高，外出請做好防曬並多補充水分。
利菁當年因病請辭《超偶》 朱俐靜一暖舉令她感動至今
歌手朱俐靜2020年罹患乳癌，對抗病魔2年多後，（4）日證實已於3日離世，享年40歲。歌唱實力堅強的朱俐靜，在選秀節目《超級偶像》第三屆奪下冠軍，出道後依舊有與當時的主持人利菁保持聯繫，而稍早利菁在接到《NOWnews今日新聞》記者電話時尚未冷靜，激動痛哭的聲音令人心酸，她回憶起當時自己因生病離開節目，朱俐靜還有親手寫小卡給她，至今仍讓她印象深刻。
利菁透露數月前還有與朱俐靜聯繫，最後一次對話是停在自己看到對方發吊點滴照時，親口替她加油打氣，而朱俐靜則回「菁姐我好想你」，讓利菁現在回想起來仍覺得心酸。談起朱俐靜愛情長跑12多年的前任，利菁坦言比賽時沒有聽她特別說，大家也不會多過問她的感情生活。
朱俐靜首張專輯《存在的力量》，讓許多正面臨低潮的人，能勇敢對抗生活上的不順遂，從自創的詞、曲中，也能感受到她滿滿的正能量。利菁透露朱俐靜剛開始比賽時還稍有羞澀，後來表現越來越亮眼，變得更有自信也很開朗，還會跟在她身後撒嬌，相當討喜，也對朱俐靜的歌唱實力給予肯定：「那一屆完全沒有懸念，她就是冠軍。」
朱俐靜過世前幫納豆加油!1句「一起戰勝生命考驗」惹鼻酸
歌手朱俐靜2020年罹患乳癌，對抗病魔2年多，（4日）證實已於3日離世，享年40歲。藝人納豆今年初傳出腦出血，朱俐靜3月曾發文替對方打氣，更相約再見面，「期待不久之後我們彼此分享的是更好的消息，我們一定會戰勝這場生命給的考驗，一起加油！」如今突如其來的離世，讓人不勝唏噓。
朱俐靜3月發文替納豆跟他女友依依加油，她說：「豆哥，看著你的消息，一直為你心疼。目前也正在休養慢慢回復狀態的自己，遠遠的、默默被你和依依的努力給安慰著。復元的這條路上還有些關卡得通過，但我相信我們能安然的度過，並且在美好的未來，懂的更珍惜我們所擁有、握在手中的！」
朱俐靜家人剛發文，表示朱俐靜已於3日離世，「總是開懷大笑，用音樂帶給大家滿滿正能量的朱俐靜MIU，己經在7月3日平靜地離開了我們。對於工作，對於生活，她始終非常努力，她的離開，家人們都還在悲傷的情緒中，也還有很多事情要處理，懇求媒體記者能給家人們再多一點空間和時間。知道大家一定有很多話想跟MIU說，我們會再公布追思會的詳細資訊，懇請大家體諒」。
朱俐靜檢查出乳癌前，與交往12年的男友分手，她當時心情低落，「想說不然就一個人好了，反正人走了也是一個人面對」。她看到依依對納豆不離不棄，感動表示：「依依也辛苦了，陪在身邊的煎熬和壓力是無法對外人言說的。」
朱俐靜檢查出乳癌前，與交往12年的男友分手，她當時心情低落，「想說不然就一個人好了，反正人走了也是一個人面對」。她看到依依對納豆不離不棄，感動表示：「依依也辛苦了，陪在身邊的煎熬和壓力是無法對外人言說的。」
日本雅虎一週關鍵字出爐！「這天」最想換工作 網全認了
又到了必須開工的星期一！對於許多上班族來說，是不是每到星期一就開始憂鬱「Monday Blue」，而到了星期五就生龍活虎、期待下班後迎接周末呢？日本一節目日前統計民眾一周的心情關鍵字，結果發現原來「星期二」這天大家最想換工作！
日本TBS電視台新聞節目《情報7daysニュースキャスター》日前訪問日本雅虎的CDO（Chief Data Officer）高階主管谷口博基，他表示透過大數據分析民眾在一個星期中，分別有哪些煩惱？結果從統計數據顯示，星期一最常出現的搜索關鍵字是「不想上班」、星期二是「想換工作、轉職」、星期三「停止不了的煩躁」、星期四「工作疲累」、星期五與星期六煩惱關鍵字量大幅減少，但是到了星期日又變成「沒有動力」。
谷口博基補充，尤其是星期日的「沒有動力」，會在晚上大約6點半過後明顯地增加，應該是因為接近星期一，厭世的心態又開始浮現，大家只要想到又要開始連續上班5天，就會顯得沒有幹勁，接著又再一次開始一週的循環。
有網友將這個結果分享在推特上，許多人看了之後也紛紛表示：「這都是真的」、「簡直就是我每一週的心境啊」、「根本社畜心聲」、「希望快一點週休三日」、「到了星期天就會開始焦慮」、「星期五的快樂，在星期日就會消失不見了」。
老天爺暴怒9秒片瘋傳！他秒變天氣之子 網求列世界奇蹟
俗語常說「喊水會結凍」，意指對著水大聲的喊叫，水就會凝結成冰，後來指向權力大到能夠呼風喚雨。但你看過真的是「呼風喚雨」的男子嗎？近日，一段9秒影片在Tik Tok瘋傳，原本男子只是紀錄天氣特別的型態，結果卻不慎激怒老天爺，影片引來快破百萬的流量，不少網友直呼「真是不可思議」。
一名網友在Tik Tok發文指出「當時就挺突然的＝＝」只見貼出的影片當中，原本行經一路段遙看遠方時，遠方正下著雨，而該網友所在的地方卻還有微微的太陽，讓他忍不住記錄起來喊道「那邊下大雨捏！吼～這邊出太陽捏！」
結果話音才剛落不到1秒，老天就像是聽到該名網友調侃一般，直接毫不留情的下起豪雨，又急又猛的雨勢，讓該網友不得不關起車窗，嚇到還喊出「wow！」連同車的友人都嚇到直呼三字經，短短9秒的影片吸引逼近百萬人觀看，該網友獲得封號，被稱為「新一代天氣之子」。
@90.00.00就挺突然的==#我要上推薦
♬ 原聲 - 慶 - 慶雨
影片曝光後，不少網友紛紛回應「俗稱辣個能呼風喚雨的男人」、「老天爺大暴怒！敢調侃我啊？」、「雨神：還敢瞧不起我？」、「這個嘴真的是烏鴉嘴，太好笑了」、「老天爺不忍了！直接懲罰起來」、「太好笑，好魔性看好幾次」、「好笑到爆......這個會紅」、「最近的雨真的說下就下，昨天上完課要走去火車站坐車，在等紅綠燈時，啪一下就變落湯雞」、「這影片可以列世界奇蹟了！」（編輯：張嘉哲）