再創高！受惠疫後商機　台灣出口東協金額破700億美元　

經濟部統計處今（5）日公布台灣出口東協金額創新高，因受惠疫後商機及新興應用科技擴展，半導體設備、手機、筆電、網通產品等相關供應鏈需求增加，推升2021年出口金額至702.4億美元，今年累計1至5月出口金額也高達342.0億美元，年增率23.4%，其中電子零組件占比已逾5成。
經濟部觀察海外生產實況調查資料指出，受美中貿易紛爭及COVID-19疫情等影響，牽動廠商全球供應鏈重組，2021年台灣廠商在中國大陸及香港生產比率為42.4%，較2018年下降4.5個百分點，主要是因為部分產線移轉回台或其他地區。
其中，在東協生產比率自2018年1.6%，上升至2021年3.2%，比率持續創高，隨著手機、筆電組裝代工廠、網通設備廠商以及IC設計業者擴大東協生產規模，使資訊通信產品、電子產品生產比重上升較多，顯示政府推動新南向政策，以及東協國家在地理位置、人口紅利及關稅優勢等有利因素，激勵台灣廠商前往投資，以分散市場風險。
經濟部表示，同樣是受美中貿易影響，2018及2019年台灣出口東協轉呈負成長，2020年則受疫情影響、油價鋼價下跌，出口持續年減1.3%。
根據經濟部統計數據，台灣出口至東協以新加坡、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓及印尼為主，2021年出口至上述六國占整體東協98.5%。
至於東協六國進口市場的部分，2020年受Covid-19疫情影響，整體進口轉為負成長，其中油品及鋼鐵製品因國際價格下跌致進口減少，但積體電路、印刷電路板、電腦零附件及半導體設備等科技類產品在疫情催化宅經濟商機崛起，加上全球供應鏈部分移轉至東協，拉升相關上游電子零組件需求，逆勢成長；2021年則受全球經濟復甦，進口轉呈正成長。
經濟部觀察東協六國主要進口貨品的來源國，發現2021年積體電路最大進口來源國是台灣，占39.8%，其次是南韓，占19.4%，中國占14.2%，位居第3，台灣不僅持續穩居首位，市占率也持續攀升。
此外，印刷電路板、汽油及柴油等燃油、廢油與電腦的零附件皆以中國為主要進口來源國，台灣分別居第4、6、2名；鐵或非合金鋼及其製品則以日本為最大進口來源國，台灣位居第5名；半導體設備以美國為主，台灣同樣位居第5名。