再創高！受惠疫後商機　台灣出口東協金額破700億美元　

經濟部統計處今（5）日公布台灣出口東協金額創新高，因受惠疫後商機及新興應用科技擴展，半導體設備、手機、筆電、網通產品等相關供應鏈需求增加，推升2021年出口金額至702.4億美元，今年累計1至5月出口金額也高達342.0億美元，年增率23.4%，其中電子零組件占比已逾5成。



經濟部觀察海外生產實況調查資料指出，受美中貿易紛爭及COVID-19疫情等影響，牽動廠商全球供應鏈重組，2021年台灣廠商在中國大陸及香港生產比率為42.4%，較2018年下降4.5個百分點，主要是因為部分產線移轉回台或其他地區。



其中，在東協生產比率自2018年1.6%，上升至2021年3.2%，比率持續創高，隨著手機、筆電組裝代工廠、網通設備廠商以及IC設計業者擴大東協生產規模，使資訊通信產品、電子產品生產比重上升較多，顯示政府推動新南向政策，以及東協國家在地理位置、人口紅利及關稅優勢等有利因素，激勵台灣廠商前往投資，以分散市場風險。



經濟部表示，同樣是受美中貿易影響，2018及2019年台灣出口東協轉呈負成長，2020年則受疫情影響、油價鋼價下跌，出口持續年減1.3%。





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