鄧振中訪英談CPTPP遭警告 外交部：中國政府無權置喙
行政院政委鄧振中上月訪問英國，就加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)與英國討論，但中國政府因而對英國政府提出「警告」。對此，外交部強調，中國從未統治過台灣，唯有台灣民選政府才能在國際代表人民與他國交往，中國政府無權置喙。
外交部發言人歐江安表示，鄧振中上月中旬訪英，並與英國貿易官員舉行會談，商討台英雙邊貿易議題，並就台灣申請加入CPTPP交換意見；外交部樂見台英雙方透過高層互訪深化雙邊實質友好關係與經貿合作。
針對中國政府就此向英國提出「警告」，歐江安表示，中華民國台灣是主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際公認長年存在的客觀事實；中華人民共和國政府從未統治過台灣，唯有台灣民選政府才能在國際間代表2350萬人民與他國交往，進行經貿會談及協商，中國政府無權置喙。
外交部強調，台灣與英國等理念相近國家，在後疫情時代針對全球供應鏈重組、強化民主韌性、對抗威權政體的混合威脅等議題具有共同利益與廣大合作空間。台灣政府將在台英友好關係的堅實基礎上，持續透過對話及合作，加強雙邊往來，並會繼續推動各項深化台英夥伴關係及兩國人民福祉的積極作為。