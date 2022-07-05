不必等盧秀燕當市長！蔡其昌：林佳龍時代就可以看到玉山

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市議員陳世凱隨後在臉書打臉，指台中每年夏天都可以看到玉山主峰，「如果只是要透過話術騙騙別人可以，但有智慧的台中市民，可能不是那麼容易再被妳騙一次」。
獲民進黨徵召參選下屆台中市長的蔡其昌，今（5日）被媒體問及「看見玉山」一事，嘲諷盧秀燕「是不是長期對台中都很陌生？」他說，「看到玉山不表示空氣品質變好，林佳龍市長時代就可以看到玉山」。
立委莊競程也說：「台中只要在夏天，尤其下過大雨後，都看的到玉山好嗎？我懷疑只有盧市長不知道而已。」他表示下大雨過後，空氣中的懸浮微粒被帶走、能見度變好，是連國小學童都知道的常識，「拜託不要再把台中市民當白癡耍好嗎！」
蔡其昌說，4年來台中的空氣品質，並沒有因為市長換人，空氣就換新。他指盧秀燕一直用政治攻防的方式治理台中，並未真心想讓空污下降，例如不時強調市府對中火污染源的管控與改善，但當他在立院全力推動「以氣換煤」以降空污時，阻擋不發照的也是她。
蔡其昌說，中火對台中的污染只佔8%，「就算8分拿到滿分，還有92分沒解決」，台中現下最大問題在移動污染源，例如台中市假日停車一位難求，外地來的車輛不斷在路上繞。他若當選，會從交通運具著手改善，包括加大電動車的補助力道、推動智慧交通與智慧停車等。