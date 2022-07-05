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不必等盧秀燕當市長！蔡其昌：林佳龍時代就可以看到玉山

▲盧秀燕昨上傳從台中看到玉山的照片，欣喜宣佈「台中空氣正在變好」，引起綠營嘲諷。（圖／盧秀燕臉書，2022.07.05）
▲盧秀燕昨上傳從台中看到玉山的照片，欣喜宣佈「台中空氣正在變好」，引起綠營嘲諷。（圖／盧秀燕臉書，2022.07.05）

記者顏幸如/台中報導

2022-07-05 11:23:30

台中市長盧秀燕昨po出在市區可看到玉山的照片，欣喜宣佈「台中空氣正在變好」，卻遭綠營嘲諷。對手立法院副院長蔡其昌說，看得到玉山，是台中人夏天的日常，且「林佳龍市長時代就可以看到玉山」；立委莊競程也說，這幾天常有午後大雨，懸浮微粒被沖乾淨後，空氣品質會變好，是連小學生都知道的常識，「拜託不要再把台中市民當白癡耍好嗎！」

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盧秀燕昨在臉書分享6月30日拍下的畫面，80公里外的玉山主峰與玉山北峰清晰可見。她說「台中要看得到玉山，除了氣候，還有一個影響因素就是『空氣品質』，從數據來看，台中空氣正在變好。」並許下宏願，希望未來「在台中看見玉山，要成為市民的日常」。

市議員陳世凱隨後在臉書打臉，指台中每年夏天都可以看到玉山主峰，「如果只是要透過話術騙騙別人可以，但有智慧的台中市民，可能不是那麼容易再被妳騙一次」。

獲民進黨徵召參選下屆台中市長的蔡其昌，今（5日）被媒體問及「看見玉山」一事，嘲諷盧秀燕「是不是長期對台中都很陌生？」他說，「看到玉山不表示空氣品質變好，林佳龍市長時代就可以看到玉山」。

▲民眾在蔡其昌臉書貼出各種新舊照片，強調夏天看得到玉山是台中人的日常，此為「豐原視角」。（圖／蔡其昌臉書，2022.07.05）
▲民眾在蔡其昌臉書貼出各種新舊照片，強調夏天看得到玉山是台中人的日常，此為「豐原視角」。（圖／蔡其昌臉書，2022.07.05）
立委莊競程也說：「台中只要在夏天，尤其下過大雨後，都看的到玉山好嗎？我懷疑只有盧市長不知道而已。」他表示下大雨過後，空氣中的懸浮微粒被帶走、能見度變好，是連國小學童都知道的常識，「拜託不要再把台中市民當白癡耍好嗎！」

蔡其昌說，4年來台中的空氣品質，並沒有因為市長換人，空氣就換新。他指盧秀燕一直用政治攻防的方式治理台中，並未真心想讓空污下降，例如不時強調市府對中火污染源的管控與改善，但當他在立院全力推動「以氣換煤」以降空污時，阻擋不發照的也是她。

蔡其昌說，中火對台中的污染只佔8%，「就算8分拿到滿分，還有92分沒解決」，台中現下最大問題在移動污染源，例如台中市假日停車一位難求，外地來的車輛不斷在路上繞。他若當選，會從交通運具著手改善，包括加大電動車的補助力道、推動智慧交通與智慧停車等。

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