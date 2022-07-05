超過20家旅行社、10家航空業齊聚！泰國觀光研討會亮相
▲本次研討會由台北辦事處長丁蓉采（右）主持，共同商討泰國觀光新策略。（圖／今日新聞記者攝於2022.07.05）
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▲本次研討會由台北辦事處長丁蓉采（右）主持，共同商討泰國觀光新策略。（圖／今日新聞記者攝於2022.07.05）
泰國觀光局台北辦事處在今（5）日舉辦了「驚艷泰國新篇章推廣研討會」，此次研討會由台北辦事處長丁蓉采(Mrs. Duangjai Kanteeranon)主持，共邀請10家航空業者和20家旅行社共襄盛舉，一起討論面對國門即將開放，泰國旅遊推廣的新方向及目標，以及之後合作的配套措施。
泰國政府宣布，從7月1日開始，免除繁雜的入境手續，並且取消了 10,000 美元（約等同於新台幣3百萬元)的健康保險要求，因此旅客只要提供疫苗接種證明或抵達前 RT-PCR 陰性或專業 ATK 測試結果證明就可以入境泰國。目前部分航空公司尚未恢復疫情前規律的航班往來，不過有些航空公司已經在計畫復航，消費者能密切關注，尤其部分廉價航空已表態即將復航。今日出席的泰國獅子航空代表便在研討會上表示，獅航預計在9月15日復業。而台灣虎航發言人則透露，將在8月16日起開始一週兩班直達泰國的航班，9月之後則是加開到一週三班。航空業者均指出實際復航情況端看政府法規和疫情發展，不過目前業者對復航的態度相當樂觀。 另外，即便施打高端疫苗而有顧慮的旅客也能前往泰國旅遊。而泰國觀光局這次研討會主題以A到Z的26個主題元素進行旅遊行程推廣，例如H代表「療癒假期（Healing Holiday）」，會推廣泰國南部純樸海島小瑤島（Koh Yao Noi），也會推薦清邁的度假行程，期盼旅行社在規劃行程時都能加入相關元素，用不同的視角讓泰國之旅更豐富和精彩。泰國觀光局期盼能借助生物經濟、循環和綠色經濟模型概念為前提，讓旅遊業利用當地在生物多樣性和文化豐富性方面的優勢和獨特性，強調如今的旅行不僅是為了發現新地方的美麗、獲得新的體驗和品嚐美味食物，還可以為豐富環境和生態系統作出貢獻。 ▲泰國觀光局這次研討會主題以A到Z的26個主題元素進行旅遊行程推廣。（圖／泰國觀光局官網）
泰觀局預估白領階級、年輕族群和退休族會是主要出遊的族群，同時也相當歡迎運動旅遊（例如高爾夫球、潛水等等）、健康養生和婚禮蜜月旅遊等等行程配套。根據泰國觀光局，重新開放國際旅遊並放寬入境要求後，泰國政府希望能在 2022 年迎來7至1000萬名外國遊客，並創造約 8000 億泰銖的旅遊收入。
▲泰觀局期盼旅行社在規劃行程時都能加入相關元素，用不同的視角讓泰國之旅更豐富和精彩。（圖／今日新聞記者攝於2022.07.05） VIDEO