訪百年中藥行買潤喉茶備戰　沈慧虹將啟動基層開講

新竹市長參選人沈慧虹今（5）日一大早至士林市場掃街，隨後也趕到長和宮參拜，並拜訪百年中藥行鴻安堂，鴻安堂第四代謝老闆也特製潤喉茶，祝福沈慧虹旗開得勝，讓「新竹一定紅」。沈慧虹說，鴻安堂是百年中藥行，堅定傳承新竹的文化，她會借鏡鴻安堂「堅定信念，開創未來」的精神，打造新竹的未來。她也預告明日將啟動「慧虹開講」，深入新竹的大街小巷舉辦米粉場，讓大家認識「新竹慧虹」，透過面對面的方式，傳達城市的願景。
沈慧虹一大早即到士林市場掃街，爭取市民朋友支持，所到之處受到民眾熱烈歡迎，沈慧虹也展現超高親和力，彎下腰與市民朋友寒暄，許多民眾看到沈慧虹對蔬菜、食材、各式丸類瞭若指掌，大讚「未來一定是最接地氣的市長」，更有民眾看到沈慧虹，比起大拇指稱讚「林智堅做很讚，沈慧虹做更讚」。
結束市場掃街行程後，沈慧虹馬不停蹄趕往長和宮參拜，她表示，長和宮有三百年歷史，香火鼎盛，是新竹人的信仰中心，也是三級古蹟，今天她特別來長和宮參拜，除了祈求風調雨順，同時也特別來向媽祖報告，自己對新竹未來的願景，希望媽祖保佑新竹國泰民安。
結束參拜後，沈慧虹前往百年中藥行鴻安堂，沈慧虹也親切地向沿途民眾打招呼、懇託民眾支持。沈慧虹在謝老闆的介紹下，拿起磅秤量藥材、用紙包裝藥材，謝老闆同時也特製潤喉茶，獻上祝福，希望沈慧虹更加努力，一定要讓新竹更紅。
沈慧虹表示，鴻安堂代代老闆堅守信念，同時加入新的觀念和元素，讓更多人了解中藥知識，過去八年，她在市府團隊學到的也是同樣的經驗，「堅定信念、開創未來」，為擁有悠長歷史的竹塹風城增添更豐富的面貌，而未來她當選新竹市長，將會秉持同樣的態度，打造多元風貌的新竹新未來。
沈慧虹也預告，首場「慧虹開講」將在明天登場，她將會穿著新竹市長林智堅送的小白鞋，走進地方，傾聽民意，也會面對面向市民朋友報告她對新竹的願景。