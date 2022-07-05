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打國際盃！中華開發創新加速器挺進日本　建構投資生態系

▲中華開發創新加速器將於今（2022）年底成立日本據點，與投資戶新創代表CloudMile 、Greenvines、TapPay、FunNow、KKday、Crescendo Lab連袂出席日本新創活動。（圖／開發金提供）
▲中華開發創新加速器將於今（2022）年底成立日本據點，與投資戶新創代表CloudMile 、Greenvines、TapPay、FunNow、KKday、Crescendo Lab連袂出席日本新創活動。（圖／開發金提供）

記者顏真真／台北報導

2022-07-05 11:50:27

開發金控子公司中華開發資本 （5）日宣布，旗下「中華開發創新加速器」即將於今年年底成立日本據點，目前也已有多家投資戶表達進駐意願，將以台灣設立加速器的成功經驗，協助台灣新創公司進軍日本，並以建構台日投資生態系統為目標，開打新創國際盃。

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中華開發資本表示，開打新創國際盃的方向與國發會政策相合。國發會日前宣布將帶領台灣新創業者前往日本出席在東京舉辦的「日本台灣新創高峰會」（Together, Go Big.），顯示日本市場具有高度開拓性，開發創新加速器也將出席這場盛會。

開發創新加速基金總經理郭大經也指出，台灣有許多新創公司已具有深厚基礎，尤其經過這兩年疫情的挑戰，也磨練出快速應變能力。對於擴大規模進軍海外，日本則是創新加速器及其投資戶期待長期深耕的標的。由於日本與台灣的地緣關係，加上日本新創的多樣化，都是台灣新創業者看好日本市場的原因。

日本加速器目前已有多家投資戶表達進駐意願，協助投資戶於日本落地只是第一步，為使開發創新加速基金佈局的投資生態系更趨完整，未來也將跨足投資與台灣新創圈有策略效應的日本新創，促成更多台日新創及其上下游產業的結盟。開發創新加速基金還有日本當地策略夥伴LINE的支持，未來也將與日本旅遊觀光、AI人工智慧與創新金融等不同領域商社深入合作。

中華開發創新加速器在南港已設立5年，至今已累計舉辦多場實體及線上活動，提供新創業者包括業師諮詢、專業課程等多項服務，致力成為新創投資平台。於東京設立的中華開發日本創新加速器-CCIA Tokyo Innovation Hub，目的則是協助投資戶於日本無痛落地，降低拓展新市場時面對的種種挑戰，如從財務、法務、人才招募、業務拓展、辦公室設立等面向，新創都將獲得加速器資源作為最堅實的後盾，得以放手拓展業務。

中華開發日本創新加速器除將提供新創辦公營運空間，也將舉辦產業小聚，聚焦於金融科技、數位學習、旅遊主題等數位轉型議題，邀請台日雙方新創、產業上下游共同參與共創，期待發展出更完整的台日新創生態圈。

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