Novavax疫苗將開打！北市今開放預約 1小時湧2817人登記
今（5）日上午9點，台北市第19期疫苗預約系統開放預約，本次共提供56777劑疫苗，首度納入的Novavax疫苗有25762劑。副市長蔡炳坤表示，預約系統才開放1小時，Novavax已有2817人完成預約。
Novavax疫苗即將開打，開放給滿18歲以上的民眾接種，蔡炳坤表示，本次共提供6廠牌疫苗，預約時間至6日下午5點為止，接種日期為11日至17日。據統計，目前完成預約的疫苗分別有Novavax2817人、莫德納1915人、兒童莫德納45人、BNT 533人、兒童BNT 686人，高端120人。
除了透過疫苗預約系統到診所接種，台北市也提供醫院特別門診掛號施打，蔡炳坤說，8日當天台大醫院、台北長庚醫院、博仁醫院、中心診所、和信醫院、市立聯合醫院忠孝院區等6家醫院將開放施打Novavax，民眾可直接向各醫院門診掛號接種。
北市衛生局稱Novavax疫苗副作用較少，主要提供18歲以上民眾接種，每劑量0.5ml（毫升），可與其它廠牌COVID-19疫苗交替使用，民眾可依需求選擇接種。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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