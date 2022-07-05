中職／假日飛刀手！陳義信擔任超級王牌棒球隊客座教練

由巨宸製作、仁仁娛樂出品，台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》由中職傳奇名將「東哥」黃忠義當任總教練，指導一群不會打棒球的頂尖運動員，跨界打棒球，本週六（9日）晚上十點民視無線台開播、本週日(10日）晚上十點LINE TV播出、巨宸製作/超級王牌棒球隊官方Youtube自7月13日起每週三中午十二點播出。該綜藝今（5日）曝光飛行客座教練名單，包含「假日飛刀手」陳義信、中職盜壘王黃甘霖、知名投手耿伯軒、現役球員胡金龍、巴塞隆納奧運銀牌補手白昆弘、閃亮之星棒球隊許效舜，甚至東京奧運羽球男雙金牌「麟洋配」王齊麟、李洋都來替參與《超級王牌棒球隊》羽球的學長姐程文欣、呂佳彬助陣打氣。





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