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台積電再破底觸433元！台股午盤下挫51點

▲台北股市今（5）日開盤跳空開高，隨後一路向下，午盤下挫51點，來到14165點左右，跌幅約0.36％，電子權值股台積電午盤由紅翻黑再破底，下跌7元，來到433元。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（5）日開盤跳空開高，隨後一路向下，午盤下挫51點，來到14165點左右，跌幅約0.36％，電子權值股台積電午盤由紅翻黑再破底，下跌7元，來到433元。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-05 12:15:23

週一美股國慶日休市，台北股市今（5）日開盤跳空開高，早盤上漲逾270點，最高來到14488點，隨後一路向下，午盤下挫51點，來到14165點左右，跌幅約0.36％；電子權值股台積電午盤由紅翻黑再破底，下跌7元，來到433元；其他電子權值股漲跌互見，貨櫃三雄長榮、陽明逆勢抗跌，航空雙雄同樣表現亮眼，網通設備族群續強。

昨（4）日為美國獨立紀念日，美股休市，歐股、亞股普遍收漲。台股開盤跳空開高，以14345點開出，早盤上漲逾270點，最高來到14488點，隨後一路向下再破底，一度跌至14100點，午盤下挫51.25點，來到14165點左右，跌幅約0.36％。

電子權值股台積電昨天寫下波段低點440元後，今天早盤股價勁揚逾2%，最高至451.5元，上漲11.5元，之後漲幅不斷收斂，早上約莫10點半左右，股價正式翻黑，持股信心不足，午盤再破底，下跌7元，來到433元。

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其他電子權值股漲跌互見，6月營收優於預期的鴻海，早盤漲幅達3%，最高至103元，午盤漲勢收斂，上漲1.50%，至101.5元；晶圓二哥聯電午盤上漲1%內，聯發科跌逾1%，大立光則跌約1%內。

貨櫃三雄中，長榮、陽明逆勢抗跌，長榮午盤漲2.91%，來到84.9元，陽明漲幅近2%，來到79.4元，唯萬海續弱，午盤跌逾1%；航空雙雄同樣表現亮眼，華航午盤漲約2.67%，長榮航漲約2.42%。

今日盤面焦點網通設備族群續強，仲琦強攻漲停板，智邦、光寶科午盤漲逾2%，金寶、技嘉、友達漲逾1%，華通、華碩、致茂則漲約1%內。

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