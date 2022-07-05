羞辱學生「敗類」！持曲棍球桿狠打背部　誇張教師遭調職

據了解，4/21因2名學生打架，遭到蔡姓老師以曲棍球桿「跳殺」背部、頭部，然而當天稍晚，蔡師卻向趕到學校的家長們謊稱「學生扭打在一起，為了強行分開才不慎打傷。」對於自己的暴力行為則隻字不提。
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人本教育基金會調查後發現，蔡姓教師過去曾以曲棍球桿打學生手心、用手搥打學生胸口，更有人被掐脖子，抓頭撞黑板；另外，也發生多起言語霸凌事件，惡劣言語包括、「白癡」、「智障」、「畜生」、「敗類」、「沒家教」、「你爸媽怎麼生出你這種沒教養的屁孩」等語。
教育局指出，校方4/23接獲消息後，隨即啟動相關處理程序，針對該師疑有不當管教行為，並導致學生受傷一事，校方亦立即進行校安、社會局通報；同時強調，目前市府已成立輔級調查小組，後續如查明上述行為屬實，將依法懲處，持續追究責任，對於受害學生也會再加強關懷、輔導措施。（編輯：陳苾暐）
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