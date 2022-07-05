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羞辱學生「敗類」！持曲棍球桿狠打背部　誇張教師遭調職

▲學生遭曲棍球桿痛打背部，不料隔天還被蔡姓老師言語羞辱。（圖／翻攝畫面）
▲學生遭曲棍球桿痛打背部，不料隔天還被蔡姓老師言語羞辱。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-07-05 13:02:26

高雄鳳山區某國中，今年4月時，有2名學生因口角爆發肢體衝突，不料蔡姓導師得知消息後，竟衝進教室以曲棍球桿，狠打2名學生的背部、頭部，事後人本教育基金會展開調查，才發現該名蔡姓老師長期對學生霸凌，還曾以「畜生」、「敗類」等語污辱學生，若有學生生病請假，甚至還會以「沒雞雞哦」、「打手槍破皮」調侃，對此，教育局表示，蔡師已調離現職，後續將由府級霸凌調查小組接手調查。

據了解，4/21因2名學生打架，遭到蔡姓老師以曲棍球桿「跳殺」背部、頭部，然而當天稍晚，蔡師卻向趕到學校的家長們謊稱「學生扭打在一起，為了強行分開才不慎打傷。」對於自己的暴力行為則隻字不提。

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直到當晚放學，家長從子女口中得知真相，發line詢問之下，蔡師才坦承：「抱歉…今天聽到他們在教室打架打很兇，所以失控了!」隔天還傳訊給家長稱，已經和2名學生道歉了；但蔡老師所謂的「道歉」，竟然是擅自掀開孩子衣服，並用調侃的語氣說「原來我打了你兩下哦!」，中午又戲謔欺騙學生：「你媽媽在學務處幫你辦轉學，你快去！」等該生發現受騙回到教室後，又訕笑：「我是跟你開玩笑的！」並要求學生再將衣服掀開，嘲諷到：「原來我打這麼重喔」。

人本教育基金會調查後發現，蔡姓教師過去曾以曲棍球桿打學生手心、用手搥打學生胸口，更有人被掐脖子，抓頭撞黑板；另外，也發生多起言語霸凌事件，惡劣言語包括、「白癡」、「智障」、「畜生」、「敗類」、「沒家教」、「你爸媽怎麼生出你這種沒教養的屁孩」等語。

教育局指出，校方4/23接獲消息後，隨即啟動相關處理程序，針對該師疑有不當管教行為，並導致學生受傷一事，校方亦立即進行校安、社會局通報；同時強調，目前市府已成立輔級調查小組，後續如查明上述行為屬實，將依法懲處，持續追究責任，對於受害學生也會再加強關懷、輔導措施。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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