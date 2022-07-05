Makiyo意外懷孕只因老公「拔太慢」 自嘲胸部水腫不習慣
節目《綜藝大熱門》今（5）日晚上將播出「懷孕最強媽媽」主題，邀請到6位懷孕媽咪，包括主播張齡予和林彥汝、Makiyo、粿粿、陳宥心與咪妃，大談懷孕期間甘苦談。其中久未露臉，今年直接公布雙喜臨門的Makiyo，透露原本要在40歲前生小孩，但沒想到婚後會這麼快就懷孕，笑說：「老公拔太慢！才不小心懷孕。」吳宗憲一聽就笑她好誠實，她說自己前期孕吐、後期長痘痘，到現在胖了15公斤：「產檢時醫生很真心跟我說太胖了，勸我不要再胖下去，沒禮貌！」
Makiyo懷孕初期只有接觸老公，一知道懷孕時，就對他說：「就是你的啦！」老公超級開心還跟我說有了小孩，就有完整一個家的感覺，不過到現在她感覺胸部超級痛，另外就是寶寶壓迫膀胱想尿尿，大喊：「胸部腫脹奶頭超級痛！」還笑說現在變木瓜超不習慣，重點是胸部水腫很痛苦：「洗澡不能碰到奶頭，一碰到會痛死，更氣的是胸部變大變黑。」
張齡予生氣自己在30歲前遇過太多渣男，別看她是現代女性，但某些地方還是非常傳統，像她固定去一家神壇求姻緣，有天廟公說太陽星君幫她找到老公了，後來某天在奇妙的時機點就遇到他先生。當朋友一年開始曖昧、約會，張齡予也很直率跟老公說不願意再浪費時間，於是就把老公帶去擲筊，廟公一看到他兩眼發直的說就是他了，得到聖筊後，2人才正式在一起，交往一陣子真的發現比自己找的好一萬倍，因此連婚紗顏色也是請算命老師幫忙挑開運色。
張齡予笑說目前計畫要生3個：「懷孕初期很痛苦，初期照三餐吐、火燒心，連喝水都想吐，吃止吐藥也沒用。」還透露其實做試管，老公是不同意的，怕大家揣測他「不行」，現在老公則像小祕書，天天接送上下班，保姆、月子餐都他處理。