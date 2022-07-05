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實現自給自足，Living Vehicle露營拖車除能產電還能造水

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-07-05 13:25:20

露營拖車可滿足到處旅行仍享有舒適的居住品質，售價不便宜的Living Vehicle所推出的露營拖車，不僅空間寬敞更提供豪華的居住、烹飪、盥洗設備，為了能達到自給自足，Living Vehicle露營拖車繼太陽能面板後，新年式車型則增加造水配備。

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在國外露營拖車是不少人會購買的露營設備，拖著露營拖車營實現到處旅行並保有舒適的居住品質，而高級拖車更有著媲美豪宅的水準，Living Vehicle推出的露營拖車就是其一。售價近美金34萬元起的Living Vehicle露營拖車，不僅有著寬敞的居住空間，其規劃的陽台、盥洗、烹飪廚具更是媲美豪宅水準。而為了讓消費者能遠離塵囂不受限制，因而配備能提供1,400W與14.4kWh儲存電能的太陽能面板，讓即使在無電的郊外也能享受有電的便利。

近美金34萬元起的Living Vehicle露營拖車規劃舒適的空間與配備豪華設施。
近美金34萬元起的Living Vehicle露營拖車規劃舒適的空間與配備豪華設施。
電提供便利性，但陽光、空氣、水是人和生物不可或缺的生存條件，人可數天至數周不進食，但只要3天沒有飲水身體與血液就會因缺水而死亡，因此Living Vehicle則和Watergen合作，讓新年式露營拖車可選配空氣造水系統，徹底實現自己自足。空氣造水配備需在環境濕度20%以上才能工作，在環境符合條件下該配備會收集空氣中的水分，之後透過多道過濾及消毒後轉為飲用水，在理想環境下一天最多可製造約18公升水。除了可選配空氣造水系統，新年車型也新增可選配具有一台Apple MacBook Pro 比電、觸控板、輔助鍵盤、兩個Apple XDR螢幕、兩個Genelec Studio喇叭的Creative Studio套件。

新年式拖車提供可選配Watergen空氣造水系統。
新年式拖車提供可選配Watergen空氣造水系統。
在經過多道過濾與消毒後，一天最多能生成約18公升飲用水。
在經過多道過濾與消毒後，一天最多能生成約18公升飲用水。
另也提供選配包含Apple MacBook Pro 比電、Apple XDR螢幕、Genelec Studio喇叭的Creative Studio套件。
另也提供選配包含Apple MacBook Pro 比電、Apple XDR螢幕、Genelec Studio喇叭的Creative Studio套件。
影片提供 Living Vehicle

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