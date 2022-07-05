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快訊／本土增35914例！死亡增103例　境外增101例

▲指揮中心表示，本土今（5）日新增35914例。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，本土今（5）日新增35914例。（圖／指揮中心提供）

編輯中心／綜合報導

2022-07-05 14:02:15

中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增36,015例COVID-19確定病例，分別為35,914例本土個案及101例境外移入；另確診個案中新增103例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之35,914例本土病例，為16,967例男性，18,935例女性，12例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為臺中市(4,970例)，新北市(4,930例)，高雄市(4,198例)，臺南市(3,164例)，臺北市(3,122例)，桃園市(3,117例)，彰化縣(2,353例)，屏東縣(1,537例)，雲林縣(1,089例)，苗栗縣(976例)，新竹縣(859例)，嘉義縣(818例)，宜蘭縣(812例)，南投縣(790例)，新竹市(636例)，花蓮縣(614例)，嘉義市(567例)，臺東縣(504例)，基隆市(392例)，金門縣(214例)，澎湖縣(209例)，連江縣(43例)。

指揮中心指出，今日新增103例本土病例死亡個案，為46例男性、57例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、94例具慢性病史、58例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年4月29日至7月3日，死亡日期介於5月28日至7月3日。

指揮中心說明，今日新增101例境外移入個案中，為50例男性，51例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自英國(4例)、新加坡(3例)、泰國(2例)、美國、澳大利亞、法國、比利時、越南、馬來西亞、克羅埃西亞及荷蘭(各1例)移入，另84例感染國家調查中。入境日介於今年7月3日至7月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計13,667,338例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,734,646例排除)，其中3,929,627例確診，分別為15,098例境外移入、3,914,475例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計7,128例COVID-19死亡病例，其中7,113例本土，個案居住縣市分布為新北市1,734例、臺北市906例、臺中市665例、高雄市607例、桃園市565例、臺南市480例、彰化縣374例、屏東縣291例、雲林縣191例、南投縣187例、基隆市174例、宜蘭縣153例、苗栗縣141例、嘉義縣132例、花蓮縣及新竹縣各114例、嘉義市111例、臺東縣89例、新竹市67例、金門縣及澎湖縣各9例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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