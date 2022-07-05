台中上半年PM2.5　首次優於國家標準

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盧秀燕表示，台中空品過去幾乎都未達到國家標準，在市府團隊和市民努力節能減碳下，台中今年上半年PM2.5平均濃度已降到每立方米14.1微克，是自民國95年來首次低於國家標準的15微克。台中去年同期為20微克，今年不但是自民國95年以來最好紀錄，也創下中南部地區第一個符合空品標準的縣市，更優於全國平均的14.7微克。
盧秀燕說，今年上半年還歷經中南部每年會碰到的空污季，但在大家努力下，不僅今年上半年PM2.5平均濃度低於國家標準，在空氣品質不良(AQI>100)天數方面，去年上半年累積天數為17天，今年上半年已降至6天，減少11天，希望未來天數能越來越少，讓市民呼吸到符合國家標準、新鮮的空氣。
她指出，市府積極推動節能減碳，推出包含iBike三倍增計畫，目前站點已達1107站進度超前，預計今年可提前達標1329站；台中電動公車達200多輛，為全國數量最多，致力發展無污染運具；而市民換發電動車補助也是全國最高；另台中捷運綠線開通至今，累積搭乘人次已達800萬人次，感謝市民配合節能減碳，市府下半年繼續努力。
環保局指出，台中市今年上半年PM2.5平均濃度降至14.1微克，優於全國平均的14.7微克，成果不僅是歷年同期最佳，改善率更是「全國第三」且改善幅度高於全國平均。在空氣品質不良(AQI>100)天數方面，較歷年上半年同期，台中市已由104年的42天、105年39天、106年32天、107年39天、108年21天、109年18天、110年17天降至111年6天，改善率85.7%，代表一年中可見玉山的日子增加。
環保局強調，市府持續執行並強化「藍天白雲行動計畫」，除加速依環保署新頒布的應變辦法研修「臺中市空氣品質惡化防制措施」，要求大型固定污染源配合減污減排，及要求台中電廠空污季落實減煤減排、專案小組深度稽查重大固定污染源、運用智慧科技稽查、智慧監控污染排放及獎勵績優減污減排事業等。並已啟動重大空氣污染管制自治條例、第四次電力業加嚴標準、第三次鋼鐵業加嚴標準及鍋爐加嚴標準等法制作業程序。
有關外界關心中火燃氣機組，環保局表示，市府一貫立場是支持汰舊換新，樂見台電推動天然氣機組的興建，替代燃煤機組，因此呼籲中火現行較污染的燃煤機組須退場，不能只增不減。
環保局提到，市府除監督中火落實減煤，也以身作則努力改善空品，目前台中市電動公車數全國第一，市府也擴大老舊機車汰換補助，並補助企業汰換燃油或燃煤鍋爐，改用天然氣鍋爐；另將各級學校燃油鍋爐，全部汰換成天然氣鍋爐；針對台中的火化爐，市府也投資2億多元，預計今年底前汰換完畢。
環保局表示，市府與市民近2年堅持及努力，終換得台電日前承諾，第1部燃氣機組上線後，願意拆除中火2部燃煤機組及1根煙囪，而非只是除役備用。市府將持續努力改善空品，守護市民健康。