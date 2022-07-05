遲不邀陳柏惟入黨？蔡其昌：剛離婚不宜問「你要結婚嗎」
前立委陳柏惟6月30日宣佈退黨後，媒體不斷爆出和他台灣基進黨的「分手內幕」，陳柏惟選擇冷處理，對於未來，唯一可確認的是，他將在蔡其昌競選團隊擔任要職。被問及是否邀陳柏惟加入民進黨、挑戰前國民黨主席江啟臣的大豐原立委選區，蔡其昌妙回「你會問一個剛離婚的人：『你要結婚嗎？』」
陳柏惟和台灣基進黨的分手事件餘波盪漾，從與非黨籍候選人合照登上宣傳看板，延燒到堂哥陳玄曄的酒駕黑歷史事件。立法院副院長蔡其昌今（5日）接受媒體人黃揚明廣播節目專訪時，被問到陳柏惟加入團隊後的職務、是否邀他加入民進黨等問題時，表示很多事情需要反省與沈澱，現在問這問題，對當事人不是太公平，就像「你會問一個剛離婚的人：『你要結婚嗎？』」
蔡其昌說，陳柏惟很多想法和理念與他不謀而合、都認為台中發展停滯、必須換市長，對於他主動幫忙，自己很感激，但競選團隊涉及選戰組織和策略，擔任什麼職務必須做整體考量。
媒體今報導新北市長侯友宜有意安排前國民黨主席江啟臣擔任接班人，但江啟臣似乎志在4年後的台中市長，陳柏惟支持者則拱他挑戰江啟臣的立委選區（大豐原區）。對於陳柏惟是否適合代表民進黨出征，蔡其昌認為，未來的路怎麼走，應該問當事人陳柏惟比較妥當，但站在朋友的立場觀察，姑不論一般人是否接受他的風格，陳柏惟任內確實是一位相當認真的立委，有全國知名度的他是位戰將，「無論在任何選區都有機會可以當選」。