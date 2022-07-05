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防控得宜活更久？中國平均壽命增加　比美國長壽

▲中國官方今天公布最新人口平均壽命增加至77.93歲，稱主要健康指標居於中高收入國家前列。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國官方今天公布最新人口平均壽命增加至77.93歲，稱主要健康指標居於中高收入國家前列。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-07-05 14:23:26

（中央社台北5日電）中國官方今天公布最新人口平均壽命增加至77.93歲，稱主要健康指標居於中高收入國家前列。相較美國公布平均壽命降至77歲，中國凸顯疫情防控得宜下，較美國人更長壽。

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據央視新聞報導，中國國家衛生健康委員會今天召開記者會，國家衛生健康委規劃司司長毛群安表示，2020年人均預期壽命提高到77.93歲，主要健康指標居於中高收入國家前列。

報導指出，健康中國行動已取得明顯的階段性成效，包括國民健康風險因素得到有效控制，建立國家健康科普專家庫和資源庫、全媒體健康科普知識發布和傳播機制，居民健康素養水平提升到25.4%，經常參加體育鍛鍊人數比例達37.2%。

中國政府2019年提出「健康中國行動2019—2030年」文件，圍繞疾病預防和健康促進2大核心，進一步提出15個重大專項行動，將治病為主轉向健康為主，努力使群眾不生病、少生病。專項行動包括：健康知識普及、合理膳食、全民健身、心理健康促進等。

此外，根據國務院「十四五」國民健康規劃文件，預計2035年中國的平均預期壽命達到80歲。

一國人民愈來愈長壽，背後意涵是醫療水準、食品安全、生活品質等提高以及運動風氣盛行，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）2020年全球大流行以來，許多國家因死亡人數上升，造成平均壽命縮減，英國牛津大學2021年9月曾公布研究顯示，受到疫情衝擊，2020年人類預期壽命減幅創下二次世界大戰以來之最。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）去年12月指出，2020年美國總人口出生時的平均餘命為77歲，較2019年的78.8低。

中國科學院大學副教授胡乃軍2021年在一篇「中國人均預期壽命超美說明啥」文章中指出，中國採取嚴格的防疫措施，其實就是要給最脆弱的老人、兒童、慢性病患者等群體最大的保護，從而也削弱了疫情對平均壽命計算的影響，並強調保護好最脆弱群體本來就是社會公平正義的體現。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1110705

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