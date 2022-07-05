台積電破底後拉升！台股終場收紅漲132點　貨櫃三雄回神

美股週一休市，陸股今日下跌1%內，日經指數上漲0.96%，韓國綜合指數則上漲1.54%，台股今日開盤上攻後，一路下降翻黑，上下震盪高達400點之多，最高一度來到14488點，最低回測至14100點後，往上拉抬，終場收紅，上漲132點，收在14349點，跌幅0.93%，成交金額新台幣2572.58億元。
權王台積電早盤股價一度勁揚逾2%，上漲11.5元，約莫10點半左右股價翻黑，午盤破底，下跌7元至433元，但在破底後不久又往上拉升，終場上漲6元，來到446元，漲幅1.36%；其餘電子權值股齊揚，6月營收優於預期的鴻海終場上漲2.50%，晶圓二哥聯電上漲1.97%，大立光上漲1.15%，聯發科上漲0.65%。
元宇宙話題持續延燒，相關概念股持續暢旺，威盛集團中的威盛、宏達電、建達、立衛等多檔漲停，位速終場上漲8.40%；太陽能族群正式進入旺季，股價續熱，元晶今日亮燈漲停，茂迪終場漲逾6%，聯合再生漲逾4%，新晶投控、國碩則漲逾3%。
今日航海王回神，長榮尾盤一度攻上90.5元，終場上漲6.30%，收在87.7元，陽明、萬海在長榮的帶動下，同樣表現亮眼，陽明終場漲逾4%，萬海則漲1%內；航空股同步走強，長榮航、華航終場皆漲逾4%。
今日盤面焦點網通、工業電腦續強，仲琦、明泰、譁裕、智邦、耀登終場上漲4至8%，新漢、倫飛、同亨、連宇強攻漲停板。
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