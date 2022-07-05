今增1例MIS-C 10歲男童染疫35天後 出現11症狀收治住院
中央流行疫情指揮中心表示，今（5）日國內新增35914例本土個案，其中有103例死亡個案、125例中重症個案通報，醫療應變組副組長羅一鈞說明，在重症部分，有一名十歲兒童被診斷為MIS-C（兒童多系統發炎症候群）。
羅一鈞指出，該案為10歲男童，他是在5/28就有確診過，但在1個月後的7/1開始發高燒到40度，還有腹痛、咳嗽、流鼻水，7/2有嘔吐、胃口降低、活動力降低，7/3家人帶到急診檢查，發現還有結膜炎、全身皮疹、血壓偏低以及發炎指數升高狀況，懷疑是MIS-C收治加護病房，接受免疫球蛋白、類固醇等治療，現在還在兒童加護持續治療跟觀察，病況穩定。
據統計，國內兒童重症共有84例，分別為腦炎22例、肺炎16例、MIS-C 27例、敗血症3例、哮吼症8症、家中死亡6例以及共病2例，死亡則維持21例。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。